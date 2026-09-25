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ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Παπαϊακώβου Ιάκωβος, Λεωφ. Δημοκρατίας 60. Έναντι Λυκείου Αποστόλου Βαρνάβα, Στρόβολος, τηλ. 22450644, 22876916.

Αργυρού Παναγιώτα (Τάνια), Παύλου Μελά 28Β. Δρόμος Κρατικής Έκθεσης, Έγκωμη, τηλ. 22658628, 22427414.

Νικολάου Χαρά, Λεωφ. Κυρηνείας 145. Δίπλα από αρτοποιείο «Vienna», Πλατύ, Αγλαντζιά, τηλ. 22335477, 22511117.

Κωνσταντοπούλου Χριστίνα, Θεμιστοκλή Δέρβη 17Β. Απέναντι από το «Wagamama», Λευκωσία, τηλ. 22344347.

Χατζηαθανασίου Κωνσταντίνος, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 17. Δίπλα από ΜΤΝ και πλησίον αρτοποιείου «Ζορπάς», Λακατάμια, τηλ. 22002237, 99466134.

Κυριάκου Εύα, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 74Δ. Απέναντι από υπεραγορά «Άλφα Μέγα», Λατσιά, τηλ. 22571060.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Γεωργούδης Αντρέας, Αγίας Σοφίας 21. Βόρεια από τα φώτα τροχαίας Αγίας Σοφίας (δρόμος «Προόδου»), απέναντι από κατάστημα «Πισσούριος», Λεμεσός, τηλ. 25442323, 99448813.

Νικηφόρου Χριστίνα, Σπύρου Κυπριανού 18Α. Ανατολικά διασταύρωσης Νίκου Παττίχη με Σπύρου Κυπριανού, απέναντι από «Mega Electric», Λεμεσός, τηλ. 25320042.

Νικολαΐδης Ανδρέας, Αγίας Φυλάξεως 236 . 200μ. νότια από κυκλικό κόμβο Αγίας Φύλας, απέναντι από αρτοποιείο «Ζορπάς», Λεμεσός, τηλ. 25252757, 99078161.

Παχουμής Μιχάλης, Αγίας Φυλάξεως 56. 200μ. βόρεια φώτων τροχαίας Τζαμούδας, έναντι πρατηρίου καυσίμων ENI, Λεμεσός, τηλ. 25374449, 25721781.

Θεοχαρίδου Μαρία, Γρίβα Διγενή 66Β. Πλησίον Κρησφυγέτου, Λεμεσός, τηλ. 25581456, 25584464.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Αποστολίδης Παύλος, Κοσμά Λυσιώτη 20. Τέρμα Ερμού προς παραλία, Λάρνακα, τηλ. 24627213, 24423271.

Πύριλλου Ηλιάνα, Πενταδακτύλου 57, περιοχή «Βεργίνα», Αραδίππου, τηλ. 24530004, 96180602.

Γεωργίου Λευτέρης, Λεωφ. Αγίων Αναργύρων 50. Πλησίον Τεχνικής Σχολής, Λάρνακα, τηλ. 24631390, 99533388.

ΠΑΦΟΣ

Αγαθοκλέους Άντρη, Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μετοχικό Φαρμακείο ΣΕΚ. Στα επαρχιακά γραφεία ΣΕΚ Πάφου, δίπλα από «Centrale Café», Πάφος, τηλ. 26933820.

Γαβριήλ Παναγιώτης, Βασιλέως Στασιοίκου 1, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26654290.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Λοΐζου Παναγιώτης, Γεωργίου Γουρουνιά (Λεωφ. Γρίβα Διγενή) 150, Παραλίμνι, τηλ. 23821368, 23823608.

Δασκαλάκη Μαρία, Μακαρίου Γ΄ 34. Πλησίον δημαρχείου, Σωτήρα, τηλ. 23300740, 99864749.