Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Περδίκη Κωνσταντίνα, Μετοχίου 34E. Πλησίον υπουργείου Υγείας (παλαιό «Γιώρκειο» ξενοδοχείο), δίπλα από σάντουιτς «Αφροδίτη», Λευκωσία, τηλ. 22770009, 22770030.

Χατζηαποστόλου Γεώργιος, Λεωφόρος Λάρνακας 75Δ. Κοντά στο ζαχαροπλαστείο «Oriental», Λευκωσία, τηλ. 22100029, 22105263.

Κολιαντρή Σοφία, Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 375. Δρόμος Λακατάμιας προς Δευτερά, 300μ. μετά το «coffee Bliss», δίπλα από «MP carwash» (δρόμος Στράκκας), Λακατάμια, τηλ. 22380022, 99869635.

Σαριμπέκοβα Κριστίνα, Διγενή Ακρίτα 42. Ενορία Αγ. Βασιλείου, απέναντι από Αμερικανικό Ιατρικό Κέντρο, Στρόβολος, τηλ. 22270277.

Αθανασιάδου Δέσποινα, Λεωφ. Αθαλάσσας 132Δ. Διαγωνίως υπουργείου Δικαιοσύνης, έναντι «Titan Furniture», Στρόβολος, τηλ. 22427707, 99185209.

Κίκας Μιχάλης, Λεωφ. Χαλκάνωρος 13Α, κατ. 5. Δίπλα από το «Mikel Coffee», Δάλι, τηλ. 22521991, 22523104.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Χαραλάμπους Παναγιώτα, Αγίου Γεωργίου 66. Απέναντι από το γυμναστήριο «Ypsonas Sporting Center», Ύψωνας, τηλ. 25333096.

Πίτσιακου Έλενα, Απ. Βαρνάβα 37. Βόρεια φώτων τροχαίας «Σιμιλλίδη», Λεμεσός, τηλ. 25662177, 25104316.

Ρότσου Ανδρέας, Κυριάκου Οικονόμου & Ζήνωνος 41, Οίκημα ΣΕΚ, Λεμεσός, τηλ. 25364864.

Σολομωνίδου Χριστιάνα, Αγίας Φυλαξεως 199, «Galaxia Center». Δίπλα από το αρτοποιείο «Ζορπάς», απέναντι από CYTA, πλησίον του κυκλικού κόμβου Αγίας Φύλας, Λεμεσός, τηλ. 25212266, 99354537.

Λυσιώτης Βαγγέλης, Σπύρου Κυπριανού 15. Δίπλα από «Σκλαβενίτης Columbia», Γερμασόγεια, τηλ. 25311234, 25811818.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Δημητρίου Ανδρέας, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 44. Δίπλα από AstroBank και έναντι καταστήματος «SAMSONITE», Λάρνακα, τηλ. 24822422, 24812188.

Στρούθου Ιωάννης, Άρτας 14, «Panelsons Court», κατ. 10. Δρόμος Λεμεσού, μετά τα φώτα τροχαίας Πυροσβεστικής, δίπλα από «IPANEMA», Λάρνακα, τηλ. 24251494, 94045427.

Αντωνίου – Λαδά Ελένη, Αγίας Σοφίας 3. Πλησίον κυκλικού κόμβου μετά την Eurobank, Αραδίππου, τηλ. 24813250, 24530321.

ΠΑΦΟΣ

Χρίστου (Γιαννιού) Βαρβάρα, Λεωφ. Αποστόλου Παύλου 76. Απέναντι από την κατακόμβη της Αγίας Σολωμονής, 50μ. από το αρτοποιείο «Ζορπάς», Κάτω Πάφος, τηλ. 26633330, 99193418.

Δημητρίου Γιώργος, Κινύρα 30. Δρόμος από Δικαστήριο προς Τεχνική Σχολή (δίπλα από «Travel Express»), Πάφος, τηλ. 26942131, 26951370.

Γαβριήλ Παναγιώτης, Βασιλέως Στασιοίκου 1, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26654290.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Γέρημου Δέσποινα, Αγίου Δημητρίου 105, κατ. 1, Παραλίμνι, τηλ. 23730220.

Μάστρου Ανδρούλα, Πετράκη Γιάλλουρου 2Ε. Πλατεία Λιοπετρίου, δίπλα από τα φώτα τροχαίας, Λιοπέτρι, τηλ. 23942028, 99524643.