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ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αντωνίου Ελίνα, Λεωφόρος Αριστοφάνους 20Α. Πλησίον ψαροταβέρνας «Family Nest» και 200μ. από το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Σπυρίδωνα, Στρόβολος, τηλ. 22261756, 99753337.

Αγγελίδου Χριστίνα, Κυριάκου Μάτση 48. Στα φώτα τροχαίας της «Coca Cola», δίπλα από το γυμναστήριο «Μολών Λαβέ», Έγκωμη, τηλ. 22355366, 99299993.

Φιλίππου Χλόη, Λεωφ. Λάρνακος 3, Αγλαντζιά, τηλ. 22731020, 99857222.

Πιέρα Ισσέγιεκ Ελένη, Λεωφ. Νίκης 23Β&Γ. Δίπλα από πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ, Λευκωσία, τηλ. 22490580, 22499232.

Αντωνίου Δέσπω, Σποράδων 48Α. Έναντι υπεραγοράς «Ιωαννίδης», Ανθούπολη, τηλ. 22109047.

Καγιά Κατερίνα, Δημήτρη Σταύρου 3ΑΒ. Δίπλα από Κέντρο Υγείας Λατσιών, δρόμος πρώην «Laiki Sporting Club», Λατσιά, τηλ. 22480888.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Νικολάου Ράνια, Βασιλέως Παύλου 53. Νότια από φώτα τροχαίας «Προβίτα» και κτήριο CYTA, Λεμεσός, τηλ. 25567567, 99814805.

Παύλου Ελένη, Νίκου Παττίχη 50. Δρόμος Πολεμιδιών, 100μ. απέναντι από πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ, Λεμεσός, τηλ. 25338831, 99305036.

Τσογκαράκης Αλέξιος, Ναυπλίου 20. Δρόμος Πολυκλινικής «Υγεία», Λεμεσός, τηλ. 25355624, 99692879.

Χαραλάμπους Χρύση, Κολωνακίου 3. Δίπλα από Γυμνάσιο Λινόπετρας, Άγιος Αθανάσιος, τηλ. 25584040, 99580080.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Ιωαννίδου Χρυστάλλα, 1ης Απριλίου 29, Λάρνακα, τηλ. 24650565, 99917405.

Ευθυμίου Έλενα, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 111. Πλησίον κυκλικού κόμβου βιομηχανικής Αραδίππου – 200μ., Αραδίππου, τηλ. 24727232, 99023693.

Σωκράτους – Κυπριανού Ελένη, Κιλκίς 15-17, «Αντρούλλα Court», κατ. 4. Πλησίον Σχολής Καλογραιών, Λάρνακα, τηλ. 24651035, 24624163.

ΠΑΦΟΣ

Ηρακλέους Μαίρη, Ακαμαντίδος 31Α. 800μ. από το περίπτερο «Time Out» προς τη Χλώρακα, απέναντι από την Τράπεζα Κύπρου, Πάφος, τηλ. 26947629, 99107608.

Κύρου Χαριτίνη, Νεοφύτου Νικολαΐδη 18. 100μ. από τα νέα κυβερνητικά κτήρια προς Γεροσκήπου, Πάφος, τηλ. 26949219, 26945762.

Αλεξάντρου Γεωργίου Ορθοδοξία, Αρσινόης 9, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321745, 99214260.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Χριστοδούλου Ανδρέας, 1ης Απριλίου 85, Παραλίμνι, τηλ. 23821003, 23821685.

Λεοντίου Αντωνία, Ελευθερίας 71. Δρόμος αρτοποιείου «Θημωνιά», Δερύνεια, τηλ. 23821380.