Την μεγάλη κινητοποίηση της Αστυνομίας, που έδρασε με επιτυχία καταφέρνοντας να διασώσει δύο γυναίκες που κρατούνταν όμηροι σε πολυκατοικία στη Λάρνακα, καταδεικνύει φωτογραφικό υλικό που ήρθε στην κατοχή του philenews.

Μία από τις εικόνες καταγράφει, μάλιστα, τη σύλληψη του 36χρονου από το Καμερούν, ο οποίος απειλούσε δύο γυναίκες αφρικανικής καταγωγής 35 και 40 χρόνων, στο διαμέρισμά τους στην οδό Συνεργατισμού, που βρίσκεται κοντά στο κέντρο της Λάρνακας.

Μέλη του Αντιτρομοκρατικού Ουλαμού, τέθηκαν σε πλήρη ετοιμότητα και κρύφτηκαν στο πίσω μέρος της πολυκατοικίας εν αναμονή οδηγιών. Λίγο προηγουμένως αξιωματικός του ΤΑΕ Λάρνακας ξεκίνησε διαπραγματεύσεις και έπεισε τον δράστη να απελευθερώσει την πρώτη γυναίκα και έπειτα τη δεύτερη.

Σημειώνεται πως, όπως αναφέρει και σε άλλο ρεπορτάζ της η ιστοσελίδα μας, ο δράστης οδηγήθηκε για ανάκριση στο ΤΑΕ Λάρνακας. Μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης δεν ήταν σε θέση να εξηγήσει γιατί απειλούσε τις δύο γυναίκες, τις οποίες γνώρισε πριν από λίγους μήνες. Οι δύο κοπέλες μεταφέρθηκαν σε κατάσταση σοκ στο Νοσοκομείο και μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας τους θα τους ληφθούν καταθέσεις.