Το Τμήμα Φορολογίας ανακοίνωσε ότι, λόγω αναβάθμισης των μηχανογραφικών συστημάτων, θα υπάρξει προσωρινή διακοπή λειτουργίας των εξής υπηρεσιών την Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026, από τις 10:00 έως τις 13:00:

Φορολογική Πύλη – Ηλεκτρονικές Πληρωμές

Κυβερνητική Πύλη gov.cy – Ενότητα Ληξιπρόθεσμες Οφειλές

Η ανακοίνωση διευκρινίζει ότι η διακοπή δεν θα επηρεάσει τη λειτουργία του Tax For All και κατ’ επέκταση τη διαδικασία υποβολής της Δήλωσης ΦΠΑ.

Το Τμήμα Φορολογίας απολογείται για τυχόν ταλαιπωρία και ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση και τη συνεργασία του.