Ελεύθερος αφού κατέβαλε μεγάλο ποσό ως εγγύηση αφέθηκε ο γιος του ιδρυτή των Mango, με τη δικαστή στην Καταλονία να τον έχει κρίνει προφυλακιστέο.

Η δικαστής του Μαρτορέλ στην Καταλονία, που έχει αναλάβει την υπόθεση του θανάτου του ιδρυτή των Mango Ισάκ Άντικ, έκρινε πως ο γιος του, Ζονατάν, πρέπει να φυλακιστεί.

Υιοθετώντας την πρόταση της εισαγγελίας, η δικαστής διέταξε την προφυλάκιση του 45χρονου με δυνατότητα αποφυλάκισης κατόπιν καταβολής εγγύησης ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ. Όπως γράφουν ισπανικά ΜΜΕ, ο Άντικ πλήρωσε αμέσως την εγγύηση και αφέθηκε ελεύθερος με σημαντικούς περιοριστικούς όρους.

Jonathan Andic arriba als jutjats de Martorell emmanillat i escortat per agents dels Mossos d'Esquadra.



Η αστυνομία της Καταλονίας τον συνέλαβε το πρωί, καθώς οι αρχές τον θεωρούν ύποπτο για ανθρωποκτονία του πατέρα του τον Δεκέμβριο του 2024. Τότε ο Ισάκ Άντικ, ένας από τους πλουσιότερους Ισπανούς επιχειρηματίες και ιδρυτής της φίρμας ρούχων Mango, είχε πέσει από γκρεμό σε ορεινή τοποθεσία, με τις αρχικές τότε πληροφορίες να κάνουν λόγο για θανατηφόρο ατύχημα.

Προφυλακιστέος ο γιος του ιδρυτή των Mango

Νωρίτερα, ο 45χρονος γιος του ιδρυτή των Mango κατέθεσε για περίπου μία ώρα ενώπιον της δικαστή του Μαρτορέλ, στην Καταλονία, όμως φαίνεται πως απάντησε μόνο σε ερωτήσεις που έθετε ο δικηγόρος του, Κριστόμπαλ Μαρτέλ.

Μετά την κατάθεση, η δικαστής ακολούθησε τη γνώμη της Εισαγγελίας όσον αφορά τα προληπτικά μέτρα, δηλαδή φυλάκιση με δυνατότητα αποφυλάκισης κατόπιν καταβολής ενός εκατομμυρίου ευρώ, καθώς και κατάσχεση του διαβατηρίου, απαγόρευση εξόδου από την Ισπανία και εβδομαδιαίες εμφανίσεις στο δικαστήριο.

