Ο γιος του ιδρυτή της αλυσίδας μόδας Mango, Isak Andic, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση σε γκρεμό κοντά στη Βαρκελώνη πριν από δύο χρόνια, συνελήφθη ως ύποπτος για τη δολοφονία του πατέρα του.

Σύμφωνα με τον Independent, o 45χρονος Jonathan Andic συνελήφθη την Τρίτη και αναμένεται να οδηγηθεί αργότερα ενώπιον δικαστηρίου. Ο 71χρονος επιχειρηματίας είχε χάσει τη ζωή του τον Δεκέμβριο του 2024, όταν έπεσε από ύψος μεγαλύτερο των 100 μέτρων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας με μέλη της οικογένειάς του στις σπηλιές του Μονσεράτ, κοντά στη Βαρκελώνη.

Εκπρόσωπος της καταλανικής αστυνομίας Mossos d’Esquadra δήλωσε: «Μπορώ να επιβεβαιώσω τη σύλληψη του Jonathan Andic με την υποψία της ανθρωποκτονίας του πατέρα του, Isak Andic ». Ο ίδιος αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο της πόλης Martorell, κοντά στη Βαρκελώνη, όπου θα καταθέσει ενώπιον δικαστή. Πέρυσι, η οικογένεια είχε εκδώσει ανακοίνωση εκφράζοντας την πεποίθησή της για την αθωότητα του Jonathan, μετά από δημοσιεύματα τοπικών μέσων που ανέφεραν ότι βρισκόταν υπό επίσημη έρευνα. Στην ανακοίνωση ανέφερε πως θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις αρχές και εξέφραζε την ελπίδα η διαδικασία να ολοκληρωθεί σύντομα, αποδεικνύοντας την αθωότητά του.

Ο θάνατος του ιδρυτή του Mango και η έρευνα που οδήγησε στη σύλληψη του γιου του

Ο Isak Andic μετακόμισε από την Κωνσταντινούπολη στην Καταλονία τη δεκαετία του 1960 και ίδρυσε το Mango 1984. Όταν πέθανε ήταν μη εκτελεστικός πρόεδρος της εταιρείας μόδας και η περιουσία του ανερχόταν σε 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Forbes.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 14 Δεκεμβρίου του 2024, όταν ο 71χρονος έπεσε από μεγάλο ύψος κατά τη διάρκεια πεζοπορίας.

Η στιγμή που τα σωστικά συνεργεία πλησίαζαν για να ανασύρουν τη σορό του ιδρυτή των Mango

Ο Jonathan Andic έχει αρνηθεί επανειλημμένα οποιαδήποτε εμπλοκή στον θάνατο του πατέρα του, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για ατύχημα κατά τη διάρκεια κοινής πεζοπορίας σε δημοφιλές τουριστικό σημείο. Η αρχική έρευνα είχε κλείσει τον Ιανουάριο του 2025, καθώς δικαστής είχε κρίνει ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις για αδίκημα. Ωστόσο, η υπόθεση άνοιξε ξανά αργότερα, με τις αρχές να εξετάζουν τα κινητά τηλέφωνα του Jonathan Andic και των αδελφών του, Judith και Sarah Andic.

Σύμφωνα με το Euronews, αντιφάσεις στις καταθέσεις του Jonathan και άλλα στοιχεία οδήγησαν τους ερευνητές να εξετάσουν βαθύτερα την υπόθεση. Αρκετά ισπανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι πατέρας και γιος είχαν τεταμένη σχέση και πως είχαν εμπλακεί σε έντονο καβγά λίγο πριν από το τραγικό περιστατικό.

