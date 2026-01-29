Τη στρατηγική σημασία της επικείμενης επίσκεψής του στην Ινδία υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, επισημαίνοντας ότι η πρόσκληση από τον Πρωθυπουργό της χώρας αποτελεί ένδειξη της ενισχυόμενης διμερούς συνεργασίας και του ρόλου που διαδραματίζει η Κύπρος ως γέφυρα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ερωτηθείς για το ταξίδι, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι «θεωρώ ως ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη την πρόσκληση από τον Πρωθυπουργό της Ινδίας, ο οποίος είχε επισκεφθεί την Κύπρο. Σε λιγότερο από ένα χρόνο, από την επίσκεψη του, μάς έχει προσκαλέσει επίσημα στην Ινδία». Όπως εξήγησε, η επίσκεψη θα περιλαμβάνει τόσο το Νέο Δελχί όσο και τη Μουμπάη, την οποία χαρακτήρισε ως το επιχειρηματικό κέντρο της Ινδίας.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο, στην αποστολή θα συμμετέχουν Κύπριοι επιχειρηματίες, ενώ θα πραγματοποιηθεί και επιχειρηματικό φόρουμ, με την ατζέντα να περιλαμβάνει σειρά θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος. «Θα μεταβώ εκεί μαζί με επιχειρηματική αποστολή, θα διοργανωθεί και ένα επιχειρηματικό φόρουμ και την ίδια στιγμή με συνοδεία από αρκετούς Υπουργούς, έχουμε αρκετά θέματα στην ημερήσια διάταξη», σημείωσε.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης συνέδεσε την επίσκεψη και με τις πρόσφατες ανακοινώσεις της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, οι οποίοι βρέθηκαν στην Ινδία για τους εορτασμούς της Ημέρας Ανεξαρτησίας και ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση των συνομιλιών για την εμπορική συμφωνία ΕΕ–Ινδίας. Όπως ανέφερε, το γεγονός αυτό ενισχύει περαιτέρω τη σημασία του ταξιδιού.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επεσήμανε ότι, μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι στην Κύπρο, η Ινδία αντιμετωπίζει τη χώρα ως «είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ενιαία αγορά των 450 εκατομμυρίων πολιτών». Όπως ανέφερε, έχουν ήδη καταγραφεί ινδικές επενδύσεις στην Κύπρο, εξέλιξη που, όπως σημείωσε, προσδίδει πρόσθετο βάρος στην επικείμενη επίσκεψή του.