Τον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) ως μοχλού καινοτομίας, παραγωγικότητας και οικονομικής ανάπτυξης ανέδειξε κοινή εκδήλωση που διοργάνωσε η PwC Κύπρου σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία της Ινδίας στην Κύπρο, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Cyprus–India AI Impact Pre-Summit.

Η εκδήλωση με τίτλο «Driving Innovation and Growth» πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2026, στο PwC Experience Center και συγκέντρωσε περισσότερους από 100 εκπροσώπους από τον επιχειρηματικό κόσμο και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι πρακτικές εφαρμογές της ΤΝ σε κρίσιμους κλάδους, οι προοπτικές διμερούς συνεργασίας Κύπρου–Ινδίας και η ανάγκη για υπεύθυνη και ηθική αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Την εκδήλωση άνοιξαν με χαιρετισμούς ο Φίλιππος Σώσειλος, CEO και Πρόεδρος του ΔΣ της PwC Κύπρου, ο Ύπατος Αρμοστής της Ινδίας στη Λευκωσία κ. Manish και ο Δημήτρης Σκουρίδης, Επικεφαλής Επιστήμονας Έρευνας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο κ. Σώσειλος ευχαρίστησε την Ύπατη Αρμοστεία για την υποστήριξη και σημείωσε: «Στην PwC Κύπρου βλέπουμε την ΤΝ ως μια μετασχηματιστική δύναμη που ενισχύει τη βιώσιμη ανάπτυξη και αναδεικνύει τις ανθρώπινες δυνατότητες… Η PwC δεσμεύεται στη δημιουργία ενός μέλλοντος με επίκεντρο την ΤΝ, με γνώμονα τις ηθικές αρχές και τη συμμόρφωση με τα ρυθμιστικά πλαίσια».

Από την πλευρά του, ο κ. Manish υπογράμμισε τον μετασχηματιστικό ρόλο της ΤΝ στην παγκόσμια οικονομία, παρουσιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο η Ινδία αξιοποιεί την τεχνολογία για καινοτομία, παραγωγικότητα και ενίσχυση της διακυβέρνησης, με έμφαση στην ηθική εφαρμογή και την κοινωνική ένταξη. Παράλληλα, κάλεσε θεσμούς, επιχειρήσεις και startups στην Κύπρο να συμμετέχουν σε κοινές πρωτοβουλίες που αφορούν την ΤΝ, την ανταλλαγή γνώσεων και τις συμπράξεις καινοτομίας.

Ο κ. Σκουρίδης παρουσίασε τη στρατηγική «AI First» για την οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη αξιοποίησης λύσεων ΤΝ για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων.

Ακολούθησε παρουσίαση από τον Subhash Jangla, Πρώτο Γραμματέα της Ύπατης Αρμοστείας της Ινδίας, ο οποίος εξήγησε το πλαίσιο του επικείμενου India AI Impact Summit 2026 και τη στρατηγική της Ινδίας για την αξιοποίηση της ΤΝ, όπως αυτή διαμορφώνεται ενόψει της διεθνούς συνόδου.

Δύο πάνελ για επιχειρήσεις και ακαδημαϊκές συνεργασίες

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη συνέχεια σε δύο θεματικά πάνελ:

1) «Ο ρόλος της ΤΝ στο επιχειρείν του αύριο»

Συμμετείχαν ανώτατα στελέχη από τις Island Oil, Τράπεζα Κύπρου, Alpha Bank Κύπρου και Eurobank, με αντικείμενο τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις από την ενσωμάτωση της ΤΝ στις επιχειρήσεις. Τον συντονισμό είχε ο Χρυσήλιος Πελεκάνος, Συνέταιρος στην PwC Κύπρου και Πρόεδρος του Κυπρο-Ινδικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου.

2) «Διαμορφώνοντας την Κύπρο μέσα από τις ακαδημαϊκές συνεργασίες, ώστε να καταστεί παγκόσμιος κόμβος ΤΝ»

Το δεύτερο πάνελ ανέδειξε τη σημασία της σύνδεσης ακαδημαϊκής κοινότητας και αγοράς για επιτάχυνση της καινοτομίας. Συμμετείχαν εκπρόσωποι από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, το American University of Beirut – Mediterraneo και το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, με συντονιστή τον Alakh Verma, Στρατηγικό Σύμβουλο για την ΤΝ και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό στην PwC Κύπρου

Ολοκληρώνοντας την εκδήλωση, ο Ανδρέας Γιασεμίδης, Clients & Markets Leader και επόμενος CEO της PwC Κύπρου, τόνισε τη σημασία της πρωτοβουλίας, σημειώνοντας: «Η εκδήλωση ανοίγει τον δρόμο για την Παγκόσμια Σύνοδο στο Νέο Δελχί και ενισχύει τη συνεργασία Κύπρου–Ινδίας… Μέσα από συνεργασίες όπως αυτή, στοχεύουμε στην προώθηση της καινοτομίας με ουσιαστικό και διαρκές αντίκτυπο».

Στο τέλος, οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν ιδέες για μελλοντικές συνέργειες και πρακτικές συνεργασίες, με φόντο το India AI Impact Summit 2026.