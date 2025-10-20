Το αυστηρό πλαίσιο για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών εταιρειών καθόρισαν την προηγούμενη εβδομάδα οι ευρωβουλευτές της αρμόδιας Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. Σε αντίθεση με την πρόταση που ήρθε από το Συμβούλιο (δηλαδή από τα κράτη-μέλη), η οποία καθυστέρησε 11 ολόκληρα χρόνια και συμπεριλάμβανε αλλαγές υπέρ των αεροπορικών εταιρειών αναφορικά με χειραποσκευές και καθυστερήσεις, οι ευρωβουλευτές με 34 ψήφους υπέρ και δύο αποχές τις διαπραγματευτικές ενέκριναν τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις αλλαγές στα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών της ΕΕ.

Οι ευρωβουλευτές της Επιτροπής Μεταφορών υποστηρίζουν σθεναρά τους ισχύοντες κανόνες και επιθυμούν να διατηρήσουν τα δικαιώματα των αεροπορικών ταξιδιωτών για επιστροφή χρημάτων ή μεταφορά με άλλο δρομολόγιο, καθώς και για να διεκδικήσουν αποζημίωση σε περίπτωση καθυστέρησης άνω των τριών ωρών ή ακύρωσης μιας πτήσης ή σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης. Όσον αφορά τους όρους ενεργοποίησης της αποζημίωσης, οι ευρωβουλευτές διαφωνούν με την πίεση του Συμβουλίου να αυξηθεί η προθεσμία καθυστέρησης πτήσης σε τέσσερις ή έξι ώρες. Θέλουν να διατηρηθεί η προθεσμία καθυστέρησης πτήσης τριών ωρών ανεξάρτητα από την διανυθείσα απόσταση. Η απόσταση θα έχει σημασία μόνο για τη συνολική αποζημίωση που μπορούν να διεκδικήσουν οι επιβάτες (από 300 έως 600 ευρώ), προσθέτουν. Οι επιβάτες ακυρωμένων πτήσεων ή στους οποίους απαγορεύτηκε η επιβίβαση θα απολαμβάνουν την ίδια αποζημίωση. Οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν την εισαγωγή μιας κοινής φόρμας για αιτήματα αποζημίωσης και επιστροφής χρημάτων. Θέλουν επίσης να αναθέσουν στις αερομεταφορείς την αποστολή στους επιβάτες της προσυμπληρωμένης φόρμας ή την ενεργοποίηση εναλλακτικών αυτόματων καναλιών επικοινωνίας εντός 48 ωρών από μια διακοπή. Οι ταξιδιώτες θα έχουν προθεσμία ενός έτους για να υποβάλουν αίτημα αποζημίωσης. Σε περιπτώσεις άρνησης επιβίβασης, οι ταξιδιώτες θα λαμβάνουν άμεση αποζημίωση.

Κλειστή λίστα εξαιρέσεων

Οι ευρωβουλευτές προτείνουν έναν καθορισμένο κατάλογο εξαιρέσεων από αυτούς τους κανόνες, όπως φυσικές καταστροφές, πόλεμος, καιρικές συνθήκες ή απρόβλεπτες εργασιακές διαφορές (εξαιρουμένων των απεργιών του προσωπικού των αεροπορικών εταιρειών), που θα απαλλάσσει τις αεροπορικές εταιρείες από την καταβολή αποζημιώσεων. Ο κατάλογος αυτός είναι σύμφωνος με τις σχετικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και θα ενημερώνεται από την Επιτροπή μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Χειραποσκευές

Η διαπραγματευτική θέση περιλαμβάνει το δικαίωμα δωρεάν μεταφοράς στο αεροσκάφος ενός προσωπικού αντικειμένου, όπως τσάντα χειρός, σακίδιο πλάτης ή φορητού υπολογιστή, υπό την προϋπόθεση ότι χωράει κάτω από το μπροστινό κάθισμα, καθώς και μία μικρή χειραποσκευή με μέγιστες διαστάσεις 100 cm (συνδυασμένο μήκος, πλάτος και ύψος) και βάρος που δεν υπερβαίνει τα 7 kg. Τέλος, σε περίπτωση που μια αποσκευή χαθεί, να είναι απλή η διαδικασία για τον επιβάτη να το δηλώσει και να την εντoπίσει.

Τέλη check-in

Οι ευρωβουλευτές της Επιτροπής Μεταφορών επιθυμούν να δουν την κατάργηση των τελών για το check-in, τόσο ηλεκτρονικά όσο και στο αεροδρόμιο, για τη διόρθωση ορθογραφικών λαθών στα ονόματα των επιβατών ή για τη δυνατότητα παιδιών κάτω των 14 ετών να κάθονται δίπλα στον συνοδό τους. Οι ευρωβουλευτές επιμένουν ότι οικογένειες να κάθονται μαζί, αυστηρά χωρίς χρέωση για επιλογή θέσης. Επιπλέον, οι επιβάτες θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν μεταξύ έντυπης ή ψηφιακής κάρτας επιβίβασης. Στις αδιαπραγμάτευτες θέσεις του Ευρωκοινοβουλίου συμπεριλαμβάνεται και η δυνατότητα του επιβάτη να έχει εκτυπώσει την κάρτα επιβίβασης -κάποιες αεροπορικές πλέον χρεώνουν όταν υπάρχει εκτύπωση, απαιτώντας Smart phone με τον απαραίτητο QR κώδικα της επιβίβασης.