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Ο ATIF SAMMOUR, 14 ετών, από τη Συρία, απουσιάζει από την οικία του, στο Στρόβολο από τις 28/08/2026.

Ο 14χρονος περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1,82μ. περίπου, με μαύρα κοντά μαλλιά.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.