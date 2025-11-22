Αυξητική τάση καταγράφει ο αριθμός των σχολικών συνοδών που εργοδοτούνται στη Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση με στόχο την κάλυψη των αναγκών και την έγκαιρη στελέχωση των σχολείων. Η Υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, σε γραπτή της απάντηση διαμηνύει ότι, τόσο στην περσινή όσο και στην παρούσα σχολική χρονιά έχει καταστεί δυνατή η ικανοποιητική κάλυψη των υφιστάμενων αναγκών σε σχολικούς βοηθούς και η έγκυρη στελέχωση των σχολείων.

Για τη σχολική χρονιά 2025-2026, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε η Υπουργός Παιδείας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του βουλευτή του ΔΗΣΥ, Πρόδρομου Αλαμπρίτη, ο αριθμός των σχολικών συνοδών στη Δημοτική Εκπαίδευση είναι 1342 και εξυπηρετούν τις ανάγκες 2719 παιδιών (αναλογία 2,03). Στη Μέση Εκπαίδευση, εργοδοτούνται 420 σχολικοί συνοδοί για 753 παιδιά (αναλογία 1,79).

Συγκεκριμένα, μετά και από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το 2025, εγκρίθηκαν 232 νέες θέσεις σχολικών συνοδών για παιδιά με ειδικές ανάγκες, για τη Δημοτική Εκπαίδευση και 68 νέες θέσεις σχολικών συνοδών για την Μέση Εκπαίδευση.

Να σημειωθεί ότι εξ αυτών, 12 θέσεις σχολικών συνοδών για τη Δημοτική Εκπαίδευση και 28 θέσεις σχολικών συνοδών για την Μέση Εκπαίδευση, σύμφωνα με την αρμόδια Υπουργό, εγκρίθηκαν λόγω της εξαγγελίας του Προέδρου της Δημοκρατίας και της σχετικής Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2025, για παράταση φοίτησης των παιδιών με ειδικές ανάγκες, που φοιτούν στα δημόσια σχολεία, μέχρι τη συμπλήρωση της ηλικίας των 22 ετών.

Οι προσλήψεις και αριθμοί για το 2024

Κατά την περσινή σχολική χρονιά 2024-2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η Υπουργός Παιδείας, μετά και από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, εγκρίθηκαν 242 νέες θέσεις σχολικών βοηθών/συνοδών για παιδιά με ειδικές ανάγκες, για τη Δημοτική Εκπαίδευση και 37 νέες θέσεις σχολικών συνοδών για την Μέση Εκπαίδευση.

Αναλυτικά, τη συγκεκριμένη σχολική χρονιά εργοδοτήθηκαν 1154 σχολικοί συνοδοί στα Δημόσια Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Ειδικά Σχολεία, όπου εξυπηρετούσαν τις ανάγκες 2623 παιδιών. Στη Μέση Εκπαίδευση, 377 σχολικοί συνοδοί εξυπηρετούσαν τις ανάγκες 716 μαθητών και μαθητριών.

Με βάση και τα όσα προαναφέρθηκαν, η κ. Αθηνά Μιχαηλίδου μέσω του Υπουργείου Παιδείας, έδωσε στη δημοσιότητα τον συνοπτικό πίνακα που παρουσιάζει τον αριθμό σχολικών συνοδών/βοηθών και μαθητών/μαθητριών καθώς και την αναλογία τόσο στη Δημοτική όσο και στη Μέση Εκπαίδευση, από το 2016 μέχρι σήμερα.