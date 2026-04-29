Ένα από τα θέματα που απασχολούν αρκετά συχνά τον εκπαιδευτικό κόσμο και όχι μόνο, είναι η επάρκεια εκπαιδευτικών και το πώς αυτοί αντιμετωπίζονται από το σύστημα και τα αρμόδια πρόσωπα, όταν διαπιστωθεί πως χρειάζονται στήριξη. Το θέμα απασχολεί όπως είναι αναμενόμενο και το υπουργείο Παιδείας, το οποίο επισημαίνει πως εφαρμόζει νέους κανόνες ποιότητας στην εκπαίδευση, τον εκσυγχρονισμό του περιεχομένου μάθησης, της αναβάθμισης και της δημιουργίας νέων δομών, πετυχαίνοντας την ουσιαστική επίλυση χρόνιων ζητημάτων.

Ιδιαίτερα για τη Μέση Εκπαίδευση, ερωτηθείς σχετικά ο αναπληρωτής διευθυντής της, Γιώργος Κουτσίδης, ανέφερε στον «Φ» ότι όσον αφορά τις περιπτώσεις, όπου συμβασιούχοι, μόνιμοι επί δοκιμασία και μόνιμοι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν διαπιστωμένες αδυναμίες ως προς την παιδαγωγική όσο και ως προς τη διδακτική τους επάρκεια, αυτοί με βάση τον σχετικό περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας νόμο, υποχρεούνται να μετάσχουν σε ειδικό πρόγραμμα παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης. Το πρόγραμμα προσφέρεται από το Υπουργείο και υλοποιείται σε συνεργασία με την εκάστοτε σχολική μονάδα, όπου εργάζεται ο εκπαιδευτικός.

Σύμφωνα με τον κ. Κουτσίδη, στη διαδικασία κρίνεται καίριος ο ρόλος των διευθυντών των σχολικών μονάδων, οι οποίοι έχουν τη συνεχή εποπτεία της σχολικής μονάδας. Στις περιπτώσεις όπου εντοπίζονται εκπαιδευτικοί, που έχουν περιθώρια βελτίωσης ως προς την παιδαγωγική όσο και ως προς τη διδακτική επάρκεια, οι διευθυντές μεριμνούν για την στήριξή τους σε ενδοσχολική βάση.

Εξίσου σημαντικός όμως, κρίνεται και ο ρόλος των επιθεωρητών, οι οποίοι παρατηρούν στην τάξη τους εκπαιδευτικούς και τους ενημερώνουν για τις διαπιστωμένες αδυναμίες. Ο αναπληρωτής διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης, εξήγησε ότι ακολούθως, οι επιθεωρητές συνδιαμορφώνουν πρόγραμμα στήριξης σε συνεργασία με τον διευθυντή, τον συντονιστή Βοηθό Διευθυντή της ειδικότητας της σχολικής μονάδας και τον εκπαιδευτικό.

Η σχολική μονάδα και η επιθεώρηση της ειδικότητας στηρίζουν και παρακολουθούν το πρόγραμμα, για εύλογο χρονικό διάστημα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει καθοδήγηση του εκπαιδευτικού αναφορικά με πτυχές της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, όπως, μεταξύ άλλων η χρήση κατάλληλων και σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας, η αξιολόγηση των μαθητών και η αποτελεσματική διαχείριση της τάξης.

Όπως μας έχει επισημανθεί, το πρόγραμμα αξιολογείται τόσο από τον οικείο επιθεωρητή όσο και από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας, οι οποίοι ετοιμάζουν εκθέσεις ως προς την πορεία του εκπαιδευτικού και όταν αυτό κριθεί αναγκαίο ανανεώνεται.

«Σταθερή επιδίωξη του υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας είναι η παροχή στήριξης στους εκπαιδευτικούς, που παρουσιάζουν αδυναμίες με στόχο αυτές να ξεπεραστούν. Εκεί, όμως, όπου οι αδυναμίες συνεχίζουν να υφίστανται, χωρίς να παρουσιάζεται βελτίωση ως προς τη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια του εκπαιδευτικού, το Υπουργείο λαμβάνει μέτρα για το καλώς νοούμενο συμφέρον του εκπαιδευτικού έργου. Βασική παράμετρος του νέου συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου είναι η συνεχής στήριξη των εκπαιδευτικών με μηχανισμούς έγκαιρης παρέμβασης, εκεί και όπου κρίνεται απαραίτητο, και η συνεχής επαγγελματική μάθηση σε όλα τα στάδια της επαγγελματικής τους πορείας ώστε να διασφαλίζεται η βελτίωση της ποιότητας και των αποτελεσμάτων της διδασκαλίας και της μάθησης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κουτσίδης.