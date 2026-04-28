Τάξη στις διαδικασίες τοποθέτησης οργάνων εκγύμνασης εξωτερικού χώρου στα σχολεία, επιχειρεί να βάλει το υπουργείο Παιδείας, αποστέλλοντας σχετικό «φιρμάνι» σε διευθύνσεις και Σχολικές Εφορείες.

Το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, είτε Σχολικές Εφορείες, είτε κυρίως Σύνδεσμοι Γονέων αγοράζουν και τοποθετούν σε σχολεία τέτοια όργανα εκγύμνασης, οδήγησε το Υπουργείο στην αποστολή οδηγιών για την αποφυγή ατυχημάτων αλλά και για την τήρηση συγκεκριμένων προδιαγραφών.

Όπως διαμηνύει στα σχολεία και τις Εφορείες, από δω και πέρα θα πρέπει να ενημερώνουν εκ των προτέρων και να ζητούν έγκριση από την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης και θα πρέπει να εφαρμόζουν τις οδηγίες που τους έχει αποστείλει.



Συγκεκριμένα, πρέπει:

– Τα όργανα να πληρούν το ευρωπαϊκό πρότυπο πιστοποίησης EN 16630:2015, το οποίο αναφέρεται σε μόνιμα εγκατεστημένα όργανα και καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις ασφάλειας για την κατασκευή, εγκατάσταση, επιθεώρηση και συντήρηση του εξοπλισμού.

– Να χρησιμοποιούνται μόνο από μαθητές της ηλικιακής ομάδας για την οποία προορίζονται, με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές του κάθε οργάνου και την καθοριζόμενη ηλικιακή ομάδα χρήσης.

– Να ελεγχθεί ότι η εγκατάσταση έχει γίνει από αρμόδια εταιρεία με βάση τις οδηγίες εγκατάστασης του κατασκευαστή και το πρότυπο EN 16630:2015 ή άλλο αντίστοιχο πρότυπο.

– Η εγκατάσταση να τύχει επιθεώρησης από αρμόδιο οργανισμό και να εξασφαλισθεί σχετικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το αντίστοιχο πρότυπο.

– Να ζητηθεί από την προμηθεύτρια εταιρεία αντίγραφο του εγχειριδίου εγκατάστασης και λειτουργίας του κάθε οργάνου καθώς και σχετικό πιστοποιητικό που να αναφέρει ότι πληροί συγκεκριμένα πρότυπα.

– Να γίνεται τακτικός έλεγχος και συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας, σε συνεργασία με την οικεία Σχολική Εφορεία.

– Να τοποθετηθεί στον χώρο όπου είναι εγκατεστημένα τα όργανα εκγύμνασης πινακίδα με οδηγίες/κανόνες χρήσης/εκγύμνασης.

– Να δίνονται από τη διεύθυνση της σχολικής μονάδας ξεκάθαρες οδηγίες στους μαθητές με βάση την ηλικιακή ομάδα χρήσης που καθορίζεται, για το κατά πόσο μπορούν να χρησιμοποιούν τα όργανα εκγύμνασης, σε ποιον χρόνο και κατά πόσο η χρήση θα γίνεται με ή χωρίς επίβλεψη από εκπαιδευτικό, αναλόγως των οδηγιών της κατασκευάστριας εταιρείας.

Στην επιλογή του χώρου εγκατάστασης των οργάνων, να λαμβάνεται υπόψη η ομαλή και απρόσκοπτη διέλευση σε χώρους συγκέντρωσης σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού.