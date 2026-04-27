– Στην προστασία της αξιοπρέπειας του εκπαιδευτικού μέσω της άμεσης απόρριψης ανώνυμων αναφορών.



-Στην τήρηση της διοικητικής ιεραρχίας και της διαφάνειας στις διαδικασίες διερεύνησης.



-Στη διασφάλιση του δικαιώματος υπεράσπισης και της νομικής κάλυψης των εκπαιδευτικών από το Κράτος.



-Στην απόδοση νομικών ευθυνών σε περιπτώσεις αποδεδειγμένα ψευδών ή κακόβουλων καταγγελιών.

«Θεωρούμε επιβεβλημένη την ενσωμάτωση προνοιών διαχείρισης καταγγελιών κατά εκπαιδευτικών στους Κανονισμούς Λειτουργίας των Σχολείων, ώστε να διασφαλιστεί ένα περιβάλλον εργασίας που διέπεται από το κράτος δικαίου και τον αμοιβαίο σεβασμό», αναφέρει χαρακτηριστικά η ΠΟΕΔ, η οποία παραθέτει και το προτεινόμενο Πρωτόκολλο της για τη διαχείριση καταγγελιών κατά εκπαιδευτικών.

Σε αυτό, δίνει λεπτομέρειες για τομείς όπως είναι οι βασικές αρχές διαχείρισης, η διαδικασία υποβολής και διερεύνησης καθώς και οι ειδικές περιπτώσεις και η προστασία.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι εισηγήσεις και διεκδικήσεις της ΠΟΕΔ, σχετικά με την αποτελεσματική εφαρμογή του πρωτοκόλλου. Συγκεκριμένα, προτείνει:

–Νομική Αρωγή: Θεσμοθέτηση παροχής νομικής στήριξης από το υπουργείο Παιδείας σε κάθε εκπαιδευτικό που δέχεται αβάσιμη επίθεση.



–Ένσταση: Δυνατότητα υποβολής ένστασης ή προώθησης της καταγγελίας στο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας σε περίπτωση που κάποιο μέρος δεν αποδέχεται το αποτέλεσμα της έρευνας της αρμόδιας Αρχής.



-Νομικές ευθύνες καταγγελλόντων: Ο καταγγέλλων αναγνωρίζει τη σοβαρότητα των καταγγελιών και είναι υπόλογος για τις νομικές συνέπειες. Σε περιπτώσεις αποδεδειγμένα κακόβουλων και ψευδών καταγγελιών, εξετάζεται η λήψη νομικών μέτρων από το υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με τη νομοθεσία. Αν μια καταγγελία κριθεί προδήλως κακόβουλη, ο εκπαιδευτικός έχει το δικαίωμα να απαλλάσσεται άμεσα από καθήκοντα που τον φέρνει σε επαφή με τον καταγγέλλοντα.



-Καθαρισμός φακέλων: Άμεση απόσυρση και καταστροφή κάθε εγγράφου που αφορά ανώνυμες ή αποδεδειγμένα αβάσιμες καταγγελίες από τους προσωπικούς φακέλους των εκπαιδευτικών.

-Εκπαίδευση γονέων: Ενημερωτικές εκστρατείες για τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις νομικές συνέπειες των πράξεών τους (π.χ. λιβελλογραφία).



-Αποκατάσταση φήμης: Σε περίπτωση αβάσιμης καταγγελίας, το υπουργείο Παιδείας και το σχολείο οφείλουν να προβαίνουν σε ενέργειες ηθικής και επαγγελματικής αποκατάστασης του εκπαιδευτικού.

-Θεσμοθέτηση: Ένταξη των διαδικασιών αυτών στους νέους Κανονισμούς Λειτουργίας των Σχολείων, ώστε να έχουν νομική ισχύ και να δεσμεύουν τη Διοίκηση.