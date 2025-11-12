Σε σοβαρές καταγγελίες σε βάρος δασκάλας που διδάσκει μαθητές 6 έως 8 ετών, προχώρησαν με επιστολή τους οι γονείς των επηρεαζόμενων παιδιών. Μιλώντας για ανάρμοστη συμπεριφορά και εκφοβισμό στην αίθουσα διδασκαλίας, οι γονείς σημειώνουν -μεταξύ άλλων- ότι η εν λόγω εκπαιδευτικός τράβηξε τα μαλλιά μιας μαθήτριας και τραυμάτισε ένα ακόμη παιδί στο μάτι, όταν πέταξε ένα βιβλίο στο θρανίο. Οι γονείς ζητούν από το υπουργείο Παιδείας, όπως λάβει τα απαραίτητα διοικητικά μέτρα. Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, μετά την λήψη της επιστολής των γονέων, δόθηκαν οδηγίες για να διερευνηθούν οι καταγγελίες.

Αυτούσια η επιστολή που προωθήθηκε στο Υπουργείο στις 6 Νοεμβρίου:

Αξιότιμε κύριε Διευθυντά,

μέσω της παρούσας επιστολής, εμείς οι γονείς των παιδιών που φοιτούν στις Α’ και Β’ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου […] επιθυμούμε να εκφράσουμε τη βαθιά μας ανησυχία και δυσαρέσκεια αναφορικά με τη συμπεριφορά της εκπαιδευτικού […] όπου διδάσκει στα παιδιά μας. Συγκεκριμένα, η εν λόγω δασκάλα διδάσκει στα τμήματα Α1, Α2, Β1 και Β2.

Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, έχει διαπιστωθεί από πληθώρα παιδιών — τα οποία μετέφεραν τα γεγονότα αυτά στους γονείς τους — ότι η συγκεκριμένη δασκάλα επιδεικνύει συχνά ανάρμοστη και επιθετική συμπεριφορά, η οποία δεν συνάδει με το παιδαγωγικό ήθος και το λειτούργημα του εκπαιδευτικού.

Υψώνει συχνά τον τόνο της φωνής της προς τους μαθητές κατά τη διάρκεια του μαθήματος, χρησιμοποιώντας μη ενδεδειγμένο λεξιλόγιο και απρεπείς προσφωνήσεις και απειλές προς τα παιδιά, προκαλώντας φόβο, ανασφάλεια και γενικά αρνητισμό στα παιδιά. Αρκετά παιδιά ήδη νιώθουν δυσφορία τις μέρες που έχουν μάθημα μαζί της.

Σε ορισμένες περιπτώσεις έχει προβεί σε απαράδεκτες πράξεις, να σπάει ρίγες, να κτυπά το χέρι στο θρανίο, να πατάει ή και να κλωτσά γομολάστιχες και μολύβια, να ρίχνει τα βιβλία πάνω στα θρανία των παιδιών με έντονο τρόπο, όπου δε σε ένα περιστατικό, ένα βιβλίο φέρεται να χτύπησε παιδί στο πρόσωπο και συγκεκριμένα στο μάτι, με αποτέλεσμα να υπάρξει αναστάτωση στην τάξη.

Επιπλέον, σε άλλη περίπτωση η εν λόγω εκπαιδευτικός τράβηξε τα μαλλιά μαθήτριας Β’ τάξης, πράξη την οποία θεωρούμε απολύτως απαράδεκτη και ασύμβατη με το λειτούργημα του δασκάλου.

Θεωρούμε πως οι πιο πάνω ενέργειες ιδιαίτερως σοβαρές, καθώς αφορούν τη σωματική ακεραιότητα των παιδιών και επηρεάζουν αρνητικά το ψυχολογικό κλίμα της τάξης και τη συναισθηματική ασφάλεια των παιδιών, η οποία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμά τους σύμφωνα με τον περί Δημοτικής Εκπαίδευσης Νόμο και τους σχετικούς Κανονισμούς.

Εάν τέτοιες ενέργειες γίνονται ανεκτές από το Εκπαιδευτικό Σύστημα, τότε μεταδίδεται στα παιδιά μας – τώρα και στην ενήλικη ζωή τους – το μήνυμα ότι η επιθετικότητα, η λεκτική ή σωματική βία και η απουσία σεβασμού είναι αποδεκτές μορφές συμπεριφοράς.

Τα παιδιά αυτής της ηλικίας (6 έως 8 ετών) δεν διαθέτουν ακόμη αναπτυγμένη κριτική σκέψη και αντιλαμβάνονται τους δασκάλους τους ως πρότυπα. Επομένως, η παραμονή εκπαιδευτικών με τέτοιες συμπεριφορές στις σχολικές αίθουσες διδάσκει έμμεσα στους αυριανούς πολίτες ότι τα βίαια πρότυπα είναι ανεκτά στην κοινωνία μας — γεγονός που αντιβαίνει στις αρχές της παιδείας, της ευγένειας και του αλληλοσεβασμού που οφείλει να προάγει το δημόσιο σχολείο.

Σας ενημερώνουμε ότι η Διευθύντρια του σχολείου είναι ενήμερη για την κατάσταση.

Κατόπιν των ανωτέρω, ζητούμε την άμεση παρέμβασή σας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, με σκοπό τη διερεύνηση του θέματος και τη λήψη των απαραίτητων διοικητικών μέτρων, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής φοίτηση των παιδιών μας.

Η παρούσα επιστολή αποστέλλεται από γονείς των μαθητών/μαθητριών των Α’ και Β’ τάξεων και επιθυμούμε να μας ενημερώσετε για τις ενέργειες στις οποίες θα προβείτε. Παράλληλα, θα προωθηθεί σε κοινοποίηση της επιστολής μας προς τη Διεύθυνση του σχολείου, ούτως ώστε να υπάρχει σχετική ενημέρωση και κοινή πορεία προς εξεύρεση λύσης.