Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή με τις διπλωματικές προσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ να βρίσκουν εμπόδια. Οι ΗΠΑ φαίνεται ότι απορρίπτουν την πρόταση της Τεχεράνης να επιλυθεί το θέμα της επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ, αφήνοντας στην άκρη τη συζήτηση για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε τα ξημερώματα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι δυσαρεστημένος με την ιρανική πρόταση, επειδή δεν αφορούσε το πυρηνικό πρόγραμμα. «Δεν του αρέσει η πρόταση», είπε ο αξιωματούχος, συγκεκριμένα.

Από την άλλη πλευρά ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, συναντήθηκε χθες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη και δήλωσε ότι η Τεχεράνη εξετάζει το αίτημα των ΗΠΑ για επανέναρξη των συνομιλιών.

Το Ιράν έχει στείλει μια νέα πρόταση που περιγράφει τους όρους του για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ, μέσω του διαμεσολαβητή Πακιστάν.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η πρόταση θα έθετε σε αναμονή τη συζήτηση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν έως ότου λήξει η σύγκρουση με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ και επιλυθεί το αδιέξοδο σχετικά με τη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι ο Τραμπ συναντήθηκε με την ομάδα εθνικής ασφάλειας του το πρωί της Δευτέρας για να συζητήσει την πρόταση.

Οι ακριβείς λεπτομέρειες του σχεδίου δεν έχουν αποκαλυφθεί, με τον Λευκό Οίκο να δηλώνει ότι «οι ΗΠΑ δεν θα διαπραγματεύονται μέσω του Τύπου».

Ο Τραμπ έχει επιμείνει ότι το Ιράν «δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα», ενώ η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο πρόεδρος έχει ξεκαθαρίσει τις «κόκκινες γραμμές» του τόσο προς την Τεχεράνη όσο και προς το αμερικανικό κοινό.

Το Ιράν εξετάζει το αίτημα των ΗΠΑ για επανέναρξη των συνομιλιών

Σημαντική μεταβολή στο ύφος της διπλωματικής προσέγγισης των Ηνωμένων Πολιτειών καταγράφεται, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες η Ουάσινγκτον φαίνεται να επιδιώκει επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με το Ιράν.

Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, δηλώνει ότι εξετάζει το αίτημα, χωρίς ωστόσο να έχει δώσει ακόμη επίσημη απάντηση. Ιρανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι βρίσκονται σε διαδικασία διαμόρφωσης προτάσεων και συγκέντρωσης στοιχείων για μια πιθανή νέα προσέγγιση στις συνομιλίες.

Κεντρικό σημείο του αδιεξόδου παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί βασικό ζήτημα έντασης στις σχέσεις με τη Δύση.

Ιρανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι προωθούν μια νέα στρατηγική και πρόταση συμφωνίας, ωστόσο θέτουν ως βασική προϋπόθεση τον τερματισμό των εχθροπραξιών και τη διασφάλιση ότι η χώρα τους δεν θα δεχθεί νέα επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αδιέξοδο στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τα Στενά του Ορμούζ

Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, δεκάδες χώρες απηύθυναν εκκλήσεις για αποκλιμάκωση της έντασης και άμεσο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, όπου, σύμφωνα με τις αναφορές, χιλιάδες εμπορικά πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα, μαζί με περίπου 20.000 ναυτικούς.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ήταν μεταξύ εκείνων που τόνισαν τις σοβαρές επιπτώσεις των διαταραχών στη ναυσιπλοΐα, υπογραμμίζοντας ότι το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου διέρχεται από το συγκεκριμένο πέρασμα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις συνέπειες για τις πιο ευάλωτες χώρες και πληθυσμούς, λόγω της αύξησης των τιμών ενέργειας.

Η συνεδρίαση συγκλήθηκε με πρωτοβουλία του Μπαχρέιν, με τη στήριξη δεκάδων κρατών που πλήττονται από την άνοδο του κόστους καυσίμων, εξαιτίας του αποκλεισμού της περιοχής. Οι χώρες αυτές χαρακτήρισαν το κλείσιμο του Στενού παραβίαση του διεθνούς δικαίου και ζήτησαν τον τερματισμό των επιθέσεων σε πλοία, καθώς και του αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών.

Ωστόσο, το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν προχώρησε σε καμία απόφαση. Προηγούμενο σχέδιο ψηφίσματος για το άνοιγμα του Στενού μπλοκαρίστηκε από την Κίνα και τη Ρωσία. Η Μόσχα επέρριψε την ευθύνη για την κρίση στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, κάνοντας λόγο για «απρόκλητη επίθεση» κατά του Ιράν.

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου εν μέσω αδιεξόδου στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν

Οι τιμές του αργού συνεχίζουν την ανοδική τους τάση, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν σε στασιμότητα. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent για παράδοση Ιουνίου αυξήθηκαν κατά 45 σεντς (0,4%), φτάνοντας τα 108,68 δολάρια ανά βαρέλι.

Εν τω μεταξύ, η τιμή του αμερικανικού αργού πετρελαίου West Texas Intermediate (WTI) για παράδοση Ιουνίου αυξήθηκε κατά 58 σεντς (0,6%) στα 96,96 δολάρια.

