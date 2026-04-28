Ερωτήματα προκαλεί η διέλευση της υπερπολυτελούς θαλαμηγού Nord, αξίας περίπου 500 εκατ. δολαρίων, από τα Στενά του Ορμούζ, σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής έντασης, με ναυτιλιακούς και διεθνείς κύκλους να αναζητούν πώς το σκάφος κινήθηκε ανενόχλητο σε μια από τις πιο ευαίσθητες θαλάσσιες ζώνες του πλανήτη.

Η διέλευση της θαλαμηγού Nord από τα Στενά του Ορμούζ σε μια περίοδο κρίσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει προκαλέσει ερωτήματα στα διεθνή Μέσα και στους ναυτιλιακούς κύκλους για τον τρόπο με τον οποίο η θηριώδης θαλαμηγός έγινε ένα από τα ελάχιστα πλοία που πέρασαν από τη ναυτιλιακή αρτηρία η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο πολεμικής σύγκρουσης.

Το σκάφος, που συνδέεται με τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Alexey Mordashov, πραγματοποίησε το ταξίδι από το Ντουμπάι προς το Μουσκάτ μέσα σε περίπου δύο ημέρες – από την περασμένη Παρασκευή μέχρι την Κυριακή- σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία η διέλευση εμπορικών πλοίων από την περιοχή είχε μειωθεί σημαντικά. Σε αυτό το πλαίσιο, η διέλευση ενός ιδιωτικού σκάφους τέτοιου μεγέθους και αξίας θεωρήθηκε ασυνήθιστη.

Η Nord ανήκει στην κατηγορία των μεγαλύτερων superyachts παγκοσμίως, μαζί με σκάφη όπως τα Eclipse, Dilbar και Azzam. Κατασκευάστηκε από το ναυπηγείο Lürssen και παραδόθηκε το 2021, ενώ ο σχεδιασμός της φέρει την υπογραφή του ιταλικού γραφείου Nuvolari Lenard. Το μήκος της φτάνει τα 142 μέτρα και το κόστος κατασκευής της εκτιμάται στα 500 εκατομμύρια δολάρια. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας υπολογίζεται περίπου στα 50 με 60 εκατομμύρια δολάρια, καλύπτοντας μισθούς πληρώματος, καύσιμα, συντήρηση, ασφάλιση και λιμενικά τέλη.

Nord: Το απόλυτο γιοτ πολυτελείας

Το σκάφος διαθέτει 20 σουίτες και μπορεί να φιλοξενήσει περισσότερους από 30 επισκέπτες, ενώ το πλήρωμα ξεπερνά τα 40 άτομα. Περιλαμβάνει δύο ελικοδρόμια, πισίνες, spa, κινηματογράφο, γυμναστήριο, χώρους εστίασης και lounge, καθώς και ειδικά διαμορφωμένο “beach club” στο πίσω μέρος.

Στους εσωτερικούς χώρους ξεχωρίζουν το μεγάλο σαλόνι με την πανοραμική θέα και τη ναυτική αισθητική σε μπλε και λευκούς τόνους, ένα πιάνο με ουρά, έργα τέχνης και γυάλινα διακοσμητικά, καθώς και τραπεζαρία με δυνατότητα φιλοξενίας 14 ατόμων. Η αρχιτεκτονική των χώρων βασίζεται σε μεγάλα ανοίγματα και φυσικό φωτισμό, ενώ τα υλικά που συνδυάστηκαν περιλαμβάνουν μάρμαρο και ξύλο.

Η θαλαμηγός των 142 μέτρων και των 500 εκατομμυρίων δολαρίων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο εξοπλισμός του σκάφους. Το γκαράζ του περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό βοηθητικών σκαφών και οχημάτων, όπως ταχύπλοα, jet ski και τετράτροχες μηχανές (τις επονομαζόμενες γουρούνες) ενώ υπάρχει και hovercraft ικανό να κινείται σε στεριά και νερό. Επιπλέον, το σκάφος διαθέτει ένα μικρό υποβρύχιο τύπου Triton, ενώ έχει και γκαράζ για αυτοκίνητα τύπου SUV τα οποία πιθανόν χρησιμοποιούνται από τα μέλη της ασφάλειας του Ρώσου Ολιγάρχη.

Nord: Η θαλαμηγός των Ρώσων ολιγαρχών που παρακάμπτει τις κυρώσεις

Ο ιδιοκτήτης με τον οποίο συνδέεται η Nord, ο Alexey Mordashov, είναι βασικός μέτοχος της Severstal, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες χάλυβα στη Ρωσία. Παράλληλα, ο Ρώσος με περιουσία 36,9 δισεκατομμύρια δολάρια δραστηριοποιείται επίσης σε τομείς όπως εξορύξεις, ενέργεια, λιανεμπόριο και τουρισμό.

Μετά τον πόλεμο με την Ουκρανία βρέθηκε σε καθεστώς κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο, γεγονός που επηρέασε την πρόσβασή του σε περιουσιακά στοιχεία κάτι που τον οδήγησε, όπως και πολλούς άλλους Ρώσους Ολιγάρχες σε αναδιάρθρωση της περιουσίας μέσω διαφόρων εταιρικών σχημάτων. Στην περίπτωση της θαλαμηγού Nord, το ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν εμφανίζεται άμεσα στο όνομα του Mordashov, αλλά μέσω εταιρειών που συνδέονται με το οικογενειακό του περιβάλλον και συγκεκριμένα τη σύζυγό του Έλενα.

Ο Ρώσος Ολιγάρχης Alexey Mordashov

Αυτή η δομή θεωρείται από ορισμένους παράγοντες ως πιθανός λόγος για τον οποίο το σκάφος δεν αντιμετώπισε περιορισμούς λόγω κυρώσεων αντίστοιχους με άλλες περιπτώσεις Ρώσων Ολιγαρχών. Σε ό,τι αφορά τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, δεν υπάρχει επίσημη εξήγηση για τον τρόπο με τον οποίο επετεύχθη. Ως πιθανή εξήγηση είναι η χορήγηση ειδικής άδειας από τις αρχές του Ιράν, το οποίο διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τη Ρωσία.

