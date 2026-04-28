Το Ανώτατο Δικαστήριο θα καθορίσει την τύχη της ψηφισθείσας νομοθεσίας για την ίδρυση και τη λειτουργία των χώρων αναψυχής, καθώς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, προχώρησε σε αναφορά του νόμου που εγκρίθηκε στις 6 Απριλίου από την Ολομέλεια της Βουλής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», η νομοθεσία εξετάστηκε από τη Νομική Υπηρεσία, η οποία εντόπισε ότι αριθμός προνοιών της συγκρούεται με το Σύνταγμα. Μετά τις συγκεκριμένες διαπιστώσεις, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης προχώρησε σε αναφορά του νόμου, η εξέταση του οποίου από το Δικαστήριο θα καθοριστεί τις αμέσως επόμενες εβδομάδες.

Σημείο αιχμής αποτέλεσε η αφαίρεση αρμοδιοτήτων από το Υφυπουργείο Τουρισμού, οι οποίες μεταφέρθηκαν στα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια. Συγκεκριμένα, καθορίζεται πως τα συμβούλια θα είναι η αρμόδια αρχή για την έκδοση άδειας λειτουργίας χώρου αναψυχής για υποστατικά που βρίσκονται στα όρια του οικείου δήμου ή της οικείας κοινότητας.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε πως πάσχει νομικά και η πρόνοια με την οποία παρέχεται η εξουσία στον Υπουργό Εσωτερικών να εκχωρεί τις εξουσίες του κοινοτικού συμβουλίου, ως αρμόδιας αρχής για την έκδοση άδειας λειτουργίας χώρου αναψυχής, στον οικείο έπαρχο. Μεταξύ άλλων, με τις συγκεκριμένες πρόνοιες θεωρείται πως η Νομοθετική Εξουσία επεμβαίνει στις αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Εξουσίας.

Η συγκεκριμένη νομοθεσία πέρασε από χίλια μύρια κύματα. Η Κυβέρνηση κατέθεσε τον περασμένο Οκτώβριο νομοσχέδιο στη Βουλή, το οποίο παραπέμφθηκε στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, η οποία, κατά τις δέκα και πλέον συζητήσεις, του «άλλαξε τα φώτα».

Να σημειωθεί πως η κυβερνητική πλευρά διαφώνησε με το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου, όπως το διαμόρφωσαν τα μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και στο παραπέντε της Ολομέλειας το απέσυρε.

Η Κυβέρνηση διαφωνούσε με τις ρυθμίσεις για το ωράριο λειτουργίας των χώρων αναψυχής και την ηχορύπανση, καθώς οι βουλευτές είχαν καταστήσει αγνώριστο το νομοσχέδιο ως προς τις πρόνοιες που είχε καταθέσει η Κυβέρνηση.

Παραμονές της αυτοδιάλυσης της Βουλής, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ και πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας, Κυριάκος Χατζηγιάννης, αποτύπωσε το νομοσχέδιο σε πρόταση νόμου, όχι στην αρχική του μορφή αλλά όπως το διαμόρφωσε το Κοινοβούλιο, χωρίς ωστόσο να αλλάζει το υφιστάμενο ωράριο λειτουργίας των κέντρων αναψυχής.

Το γεγονός αυτό προκάλεσε έντονη δυσφορία στην κυβερνητική πλευρά, η οποία ανέμενε την έγκριση του συγκεκριμένου νομοθετήματος, μέσω του οποίου θεσπιζόταν νέα νομοθεσία για τα κέντρα αναψυχής.

Η πρόταση νόμου εγκρίθηκε σχεδόν ομόφωνα από τη Βουλή, ωστόσο οι αντισυνταγματικές πρόνοιες οδήγησαν σε αναφορά της στο Δικαστήριο.

Όπως μας αναφέρθηκε, αμέσως μετά τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου, η Κυβέρνηση προτίθεται να επανακαταθέσει νομοσχέδιο στη νέα Βουλή, το οποίο θα στηρίζεται στην αρχική κυβερνητική πρόταση, προτού της «αλλάξουν τα φώτα» τα κόμματα.

Οι πρόνοιες που σκόνταψαν

Η νομοθετική ρύθμιση που ενέκρινε η Βουλή προβλέπει τον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου για τη λειτουργία των κέντρων αναψυχής.

Παράλληλα, το Υφυπουργείο Τουρισμού θα πρέπει να τηρεί γενικό μητρώο των αδειών λειτουργίας χώρων αναψυχής που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές. Η αρμόδια αρχή θα έχει την υποχρέωση να εφαρμόζει τις οδηγίες του Υφυπουργείου Τουρισμού που απορρέουν από τη στρατηγική τουρισμού της Δημοκρατίας.

Επίσης, παρέχεται η εξουσία στο Υφυπουργείο να προβαίνει σε οποιουσδήποτε ελέγχους κρίνει αναγκαίους στους χώρους αναψυχής, για σκοπούς διασφάλισης της τήρησης της στρατηγικής τουρισμού, και να συστήνει διορθωτικά μέτρα, ενημερώνοντας σχετικά την αρμόδια αρχή.

Επιπλέον, οι χώροι αναψυχής διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες, δηλαδή σε χώρους εστίασης και αναψυχής και σε χώρους διασκέδασης. Γίνεται επίσης ενοποίηση της άδειας λειτουργίας χώρου αναψυχής και ψυχαγωγίας, που εκδίδεται βάσει των διατάξεων των νόμων περί Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και της άδειας λειτουργίας χώρου αναψυχής που θα εκδίδεται.

Το ωράριο λειτουργίας των χώρων αναψυχής, με τη νομοθετική ρύθμιση που ενέκρινε η Βουλή, παραμένει ως έχει σήμερα, παρόλο που η Κυβέρνηση είχε προτείνει στο νομοσχέδιο άλλες ρυθμίσεις.