Τη νομοθεσία για ίδρυση και λειτουργία χώρων διασκέδασης ψήφισε σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής, χωρίς ωστόσο να αλλάξουν τα ωράρια.

Σκοπός της πρότασης νόμου που πέρασε είναι η θέσπιση νέας νομοθεσίας που διέπει την ίδρυση και λειτουργία των χώρων αναψυχής και η κατάργηση του περί Κέντρων Αναψυχής Νόμου, ώστε να εκσυγχρονιστεί το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.

Η νέα ρύθμιση συμβάλλει στην αντιμετώπιση των κενών και των αδυναμιών που παρουσιάζει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, στοχεύοντας στον εκσυγχρονισμό και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κυπριακού τουριστικού προϊόντος στον τομέα της εστίασης. Στόχος είναι η ενίσχυση της δημόσιας ψυχαγωγίας, η ασφάλεια του κοινού και υποστήριξη της επιχειρηματικότητας.

Υπέρ ψήφισαν 41 βουλευτές, ενώ τρεις ψήφισαν αποχή.

Τα ωράρια στους χώρους αναψυχής

Υποστατικά κατηγορίας «Εστίαση και Αναψυχή» και υποστατικά υποκατηγορίας «Μπυραρία/Μπαρ» της κατηγορίας «Διασκέδαση» παραμένουν ανοικτά ως ακολούθως:

Κατά την περίοδο από την 1η Μαΐου μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου:

από τη Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη από τις 7.00 το πρωί κάθε ημέρας μέχρι τις 2.30 το πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας, την Παρασκευή και το Σάββατο από τις 7.00 το πρωί μέχρι τις 3.30 το πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας και την Κυριακή από τις 7.00 το πρωί μέχρι τις 2.30 το πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας.

Κατά την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου μέχρι την 30ή Απριλίου:

Από τη Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη από τις 7.00 το πρωί κάθε ημέρας μέχρι τις 2.00 το πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας.

Την Παρασκευή και το Σάββατο από τις 7.00 το πρωί μέχρι τις 3.00 το πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας και την Κυριακή από τις 7.00 το πρωί μέχρι τις 2.00 το πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας.

Υποστατικά κατηγορίας «Διασκέδαση», υποκατηγορίες «Αίθουσες Δεξιώσεων/Χώροι Δεξιώσεων», «Μουσικοχορευτικό», «Δισκοθήκη» και «Καμπαρέ» παραμένουν ανοικτά ως ακολούθως:

Κατά την περίοδο από την 1η Μαΐου μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου:

Από τη Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη από τις 8.00 το βράδυ κάθε ημέρας μέχρι τις 2.30 το πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας, την Παρασκευή και το Σάββατο από τις 8.00 το βράδυ μέχρι τις 3.30 το πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας και την Κυριακή από τις 8.00 το βράδυ μέχρι τις 2.30 το πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας.

Κατά την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου μέχρι την 30ή Απριλίου:

Aπό τη Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη από τις 8.00 το βράδυ κάθε ημέρας μέχρι τις 2.00 το πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας, την Παρασκευή και το Σάββατο από τις 8.00 το βράδυ μέχρι τις 3.00 το πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας και την Κυριακή από τις 8.00 το βράδυ μέχρι τις 2.00 το πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας.