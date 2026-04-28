Έναν μάλλον απρόσμενο τρόπο βρήκε να γιορτάσει τη νίκη του οδηγός του NASCAR στις ΗΠΑ, καθώς κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών κατέληξε να ρίξει το αγωνιστικό του αυτοκίνητο στον τοίχο της πίστας.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται η στιγμή που ο Κάρσον Χόσβαρ, έχει ολοκληρώσει τον αγώνα του και πανηγυρίζει, κάνοντας τον πατροπαράδοτο γύρο του θριάμβου, την πρώτη νίκη στην καριέρα του στους αγώνες NASCAR που είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στο βίντεο, φαίνεται ο Χόσβαρ να έχει βγει ο μισός έξω από το αυτοκίνητο από το ανοιχτό παράθυρο, ενώ το αμάξι είναι εν κινήσει ευτυχώς όχι με μεγάλη ταχύτητα. Κι ενώ αρχικά κουνάει θριαμβευτικά τη γροθιά του και δείχνει ιδιαίτερα χαμογελαστός και χαρούμενος, ξαφνικά η ανησυχία ζωγραφίζεται στο πρόσωπό του μιας και φαίνεται να χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου.

NASCAR driver won the race, celebrated by sticking out of the cockpit, and drove straight into the wall.



Seconds before the crash the commentator: "He's a thinker."



Was clearly premature 😂pic.twitter.com/xv3RDUis1Z — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 27, 2026

Όντως, λίγα δευτερόλεπτα μετά το αμάξι παίρνει πορεία προς τον τοίχο της πίστας και σκάει σε αυτόν ευτυχώς όχι με μεγάλη ταχύτητα.

Ο Χόσβαρ δεν τραυματίστηκε από την πρόσκρουση, όμως στο σημείο έσπευσαν προληπτικά όχημα της πυροσβεστικής και ασθενοφόρο, ενώ μηχανικοί προσπαθούσαν να σβήσουν τη μηχανή του αυτοκινήτου για να το τραβήξουν πίσω.

Σημειώνεται ότι αυτή ήταν η πρώτη νίκη στην καριέρα του νεαρού ραλίστα ο οποίος μέχρι τον θρίαμβό του ήταν 77ος στην γενική κατάταξη.

