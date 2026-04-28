Στην εποχή των social media πρώτα ένα τραγούδι γίνεται viral και μετά αποκτά βίντεοκλιπ, με την Άννα Βίσση να μην αποτελεί την εξαίρεση σε αυτό τον κανόνα.

Σε μουσική και στίχους του Νίκου Καρβέλα, το νέο κομμάτι της τραγουδίστριας «Αιγαίο» κυριάρχησε στο TikTok πριν ακόμη κυκλοφορήσει επίσημα!

Πλέον κυκλοφόρησε και το βιντεοκλίπ για το πολυσηζητημένο τραγούδι, σε σκηνοθεσία Βρετανού Alex De Mora, και χορογραφία του Jonny Vieco, συνεργάτη του Harry Styles.

Η Άννα Βίσση και η συνεργασία με τη Δήμητρα Κούστα

Η κυκλοφορία είχε προαναγγελθεί πριν από μερικές μέρες με σύντομα αποσπάσματα στα social media από τη Vission Music, το νέο creative label που δημιούργησε η τραγουδίστρια σε συνεργασία με τη Δήμητρα Κούστα. Την παραγωγή του κλιπ, που κυκλοφορεί σε αποκλειστική διανομή Panik Entertainment Group, υπογράφει ο Alex Papakonstantinou.

Στην κορυφή του iTunes στην Ελλάδα

Σε μουσική και στίχους του Νίκου Καρβέλα, το «Αιγαίο» έγινε viral στο TikTok πριν ακόμη παρουσιαστεί επίσημα, με το κομμάτι να χρησιμοποιείται σε πάνω από 5.000 βίντεο στην πλατφόρμα. Καταγράφοντας μία σημαντική πορεία στα charts, έχει σκαρφαλώσει στην κορυφή του iTunes στην Ελλάδα, στην 3η θέση του iTunes στην Κύπρο και στην 6η θέση του ελληνικού Viral Chart του Shazam.

