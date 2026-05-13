Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έδειξε για ακόμη μια φορά την πιο χαλαρή πλευρά του, αυτή τη φορά χορεύοντας το Jerusalema στο περιθώριο της Africa Forward Summit στο Ναϊρόμπι της Κένυας — λίγες μόλις μέρες αφού είχε τραγουδήσει σε σύνοδο στην Αρμενία.

🇰🇪🇫🇷 INSOLITE | Emmanuel Macron danse sur du Jerusalema au sommet Africa Forward à Nairobi. pic.twitter.com/30RnIcFvHb — Cerfia (@CerfiaFR) May 12, 2026

H σύνοδος Africa Forward Summit, η οποία φιλοξενείται από την Κένυα και τη Γαλλία συγκεντρώνει ηγέτες κρατών, κυβερνητικούς αξιωματούχους, επενδυτές, επιχειρηματίες και εκπροσώπους της καινοτομίας από την Αφρική και την Ευρώπη, με βασικό στόχο την ενίσχυση των σχέσεων των δύο ηπείρων σε τομείς όπως το εμπόριο, οι υποδομές, η πράσινη ανάπτυξη, η τεχνολογία και οι επενδύσεις.

Στο πλαίσιο της συνόδου, Κένυα και Γαλλία έχουν ήδη υπογράψει σειρά διμερών συμφωνιών που αφορούν τις μεταφορές, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη γεωργία και την εκπαίδευση.

