Μετά την καταστροφική επίδοση του Εργατικού Κόμματος στις τοπικές εκλογές της Αγγλίας την περασμένη Πέμπτη, μια επίδοση που ήταν απολύτως αναμενόμενη, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, 63, σαν να κρέμεται από μια λεπτή κλωστή, που μάλλον δεν θ’ αντέξει.

Σε μια προσπάθεια να δείξει ότι είναι ακόμα εδώ και ακμαίος, εκφώνησε μια «ομιλία επανεκκίνησης» τη Δευτέρα το πρωί, στο Λονδίνο.

Πρώτη μέρα της εβδομάδας, με τον κόσμο να τρέχει να προλάβει τρένα και λεωφορεία για να πάει στη δουλειά του, μάλλον δεν θα τον ενδιέφερε το απεγνωσμένο διάγγελμα του Στάρμερ, μέσα στην κυκλοφοριακή συμφόρηση του Λονδίνου.

Οι περισσότεροι είχαν βυθιστεί στον θρίαμβο της Άρσεναλ επί της συντοπίτισσάς της Γουέστ Χαμ, που τη φέρνει μια ανάσα από το πρωτάθλημα.

Κάποτε ο πρωθυπουργός εξομολογήθηκε ότι στα πρώτα του ποδοσφαιρικά φτερουγίσματα του άρεσε η Τότεναμ, «αλλά τώρα είμαι με την Άρσεναλ». Είναι σαν να λέει ο Μητσοτάκης τι στα παιδικά του χρόνια, εκτός από τον ΟΦΗ πολιτογραφήθηκε Ολυμπιακός, αλλά τώρα είναι Παναθηναϊκός.

Στρυμωγμένος τώρα από το στενό μαρκάρισμα που του κάνουν πρωτίστως οι ίδιοι οι οπαδοί του, δηλώνει ότι συμμερίζεται την απαίτηση των ψηφοφόρων για σημαντικές αλλαγές σε πολλούς τομείς της διακυβέρνησής του που δεν έγιναν, «θα ανασυνταχθούμε», είπε, «και δεν θα παραιτηθώ».

Όπως διαβάζω στην εφημερίδα «The Guardian», που πάντα γέρνει λίγο περισσότερο προς τους Εργατικούς, οι λύκοι παραμονεύουν και είναι έτοιμοι να τον κατασπαράξουν.

Ενδεικτικά, την περασμένη Κυριακή η βουλευτής των Εργατικών, Κάθριν Γουέστ, απείλησε προς στιγμήν να κάνει μομφή κατά του Στάρμερ και να αμφισβητήσει τον πρωθυπουργό για λίγο, αλλά δεν την ακολούθησε κανείς.

Επίσης, η πρώην αναπληρώτρια πρωθυπουργός, Άντζελα Ρέινερ, η οποία παραιτήθηκε από την ομάδα του Στάρμερ εν μέσω ενός φορολογικού σκανδάλου πέρυσι, άσκησε σκληρή κριτική κατά του πρωθυπουργού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την αδυναμία του να ασκήσει σθεναρά τα καθήκοντα που απαιτούνται από τον εκάστοτε ένοικο του Νο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ.

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Υγείας, Γουές Στρίτινγκ, ο οποίος ήταν ένας από τους κορυφαίους συμμάχους του Στάρμερ, φέρεται να του είπε ότι είναι έτοιμος να ηγηθεί σε περίπτωση που ο πρωθυπουργός παραιτηθεί. Ωστόσο, δεδομένου ότι η διαδικασία για την απομάκρυνση ενός ηγέτη των Εργατικών είναι, ως γνωστόν, δύσκολη υπόθεση, ο Στάρμερ κερδίζει χρόνο για να ανασυνταχθεί.

Τα μαλλιά του Κιρ Στάρμερ συχνά περιγράφονται ως «προσεγμένα και πειθαρχημένα» που αποπνέουν μια αίσθηση σοβαρότητας και επαγγελματικής αυθεντίας. Άλλοι τα χαρακτηρίζουν ως «άκαμπτα μαλλιά» ή και «απαλά», καλοδιατηρημένα.

Σταχυολογώ μερικές ακόμη ενδιαφέρουσες περί της κώμης του σερ Κιρ, και το αξίωμά του:

Γυαλισμένα και Ελεγχόμενα: Συχνά περιγράφεται ως ένα προσεγμένο, «χνουδωτό» στυλ που διατηρεί μια πειθαρχημένη, συντηρητική εμφάνιση.

«Σκληρά μαλλιά»: Μερικοί σχολιαστές έχουν περιγράψει το χτένισμά του ως «σκληρό», σημειώνοντας ότι συχνά παραμένει καλοσχηματισμένο ακόμη και κατά τη διάρκεια έντονων εμφανίσεων στα μέσα ενημέρωσης.

Σημάδι Ιδιοσυγκρασίας: Το στυλ θεωρείται ότι αντανακλά την «ασήμαντη» ή και χαμηλών τόνων, επαγγελματική του προσέγγιση στην πολιτική.

Πρόσφατοι Ισχυρισμοί: Στις αρχές του 2026, ορισμένα σχόλια των μέσων ενημέρωσης –εν μέρει σατιρικά και εν μέρει εικασίες– υπέδειξαν ότι μπορεί να κρύβει την αραίωση των μαλλιών του ή να χρησιμοποιεί μια τσιμπιδάκι για να καλύψει ένα καραφλό κενό. Αλλά μάλλον εμπίπτει στην κατηγορία της κακίας.

Φωτό: Ο Στάρμερ σε … Rockability Style!