Μήνες των τραπεζών σε Κύπρο και Ελλάδα είναι ο Απρίλιος και ο Μάϊος γιατί πρώτον έχουν αρχίσει να πραγματοποιούνται οι γενικές συνελεύσεις και κατά δεύτερον παίρνουν σειρά οι ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου 2026. Η Τράπεζα Κύπρου στις 11 Μαϊου θα γνωστοποιήσει τα αποτελέσματα της πρώτης τριμηνίας του έτους και στις 15 Μαϊου σειρά έχει η γενική συνέλευση των μετόχων. Για την Τράπεζα Κύπρου, το προτεινόμενο τελικό μέρισμα σε μετρητά σε συνδυασμό με το ενδιάμεσο μέρισμα ύψους €0.20 ανά συνήθη μετοχή που έχει ήδη καταβληθεί τον Οκτώβριο 2025, ανέρχεται σε συνολικό μέρισμα σε μετρητά ύψους €0.70 ανά συνήθη μετοχή και σε συνολική διανομή ύψους €305 εκατ. σε σχέση με τα κέρδη για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, η οποία αποτελείται εξολοκλήρου από μέρισμα σε μετρητά.

Η Τράπεζα Κύπρου σύμφωνα με την ετήσια έκθεση 2025 ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους αναμένεται να σταθεροποιηθούν το 2026, καθώς τα επιτόκια ομαλοποιούνται (το επιτόκιο καταθέσεων της ΕΚΤ αναμένεται να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 2% για το 2026), και να αυξηθούν κατά μέσο όρο περίπου 3% ετησίως για την περίοδο 2026-2028. Οι στόχοι για τα καθαρά έσοδα από τόκους βασίζονται σε: αύξηση των δανείων κατά μέσο όρο περίπου 4% ετησίως για την περίοδο 2026-2028, υποστηριζόμενη από την αύξηση του εγχώριου δανεισμού στους τομείς της λιανικής και των επιχειρήσεων, υποστηριζόμενη από την αναμενόμενη οικονομική ανάπτυξη της Κυπριακής οικονομίας, καθώς και από την επιλεκτική και συνετή επέκταση του χαρτοφυλακίου δανείων στον τομέα διεθνών εργασιών σε περίπου €2 δις έως το τέλος του 2028 (από €1.4 δις τον Δεκέμβριο 2025).Συνετή αύξηση του χαρτοφυλακίου ομολόγων, σε περίπου 22% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων μέχρι το 2028, ανάλογα με τις συνθήκες αγοράς και, διατήρηση των καταθέσεων και του κόστους των καταθέσεων στα σημερινά επίπεδα.