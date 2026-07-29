Στα €2.601 ανήλθαν οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, έναντι €2.508 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 3,7%, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία.

Με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία, οι εποχικά διορθωμένες μέσες ακαθάριστες απολαβές αυξήθηκαν κατά 0,8% σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των ανδρών εκτιμώνται στα €2.776 και των γυναικών στα €2.378. Σε ετήσια βάση, οι απολαβές των ανδρών αυξήθηκαν κατά 3,3% και των γυναικών κατά 4,2%.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των υπαλλήλων εντάσσεται στην κατηγορία ακαθάριστων μηνιαίων απολαβών από €1.500 έως €2.999.

Η κατανομή διαφοροποιείται ανάλογα με την υπηκοότητα. Οι περισσότεροι Κύπριοι υπάλληλοι συγκεντρώνονται στην κατηγορία των €1.500-€2.999, ενώ μεταξύ των μη Κυπρίων καταγράφεται υψηλότερη συγκέντρωση στην κατηγορία απολαβών κάτω των €1.500.