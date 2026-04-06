Τα ανοικτά έργα μπροστά στις ξενοδοχειακές μονάδες και άλλες επιχειρήσεις της Λάρνακας, καθώς και τα μπάζα και τα ψηλά χόρτα στα τμήματα που υποτίθεται πως έχουν ολοκληρωθεί, συνθέτουν ένα σκηνικό εγκατάλειψης, που κάθε άλλο παραπέμπει σε τουριστική περιοχή. Κι όμως πρόκειται για την περιοχή που κρατά τα σκήπτρα του τουρισμού της Λάρνακας λόγω της λειτουργίας των μεγαλύτερων ξενοδοχειακών μονάδων, η οποία είναι παραμένει εργοτάξιο για τέταρτη χρονιά, αφού δεν ολοκληρώθηκαν τα έργα της τρίτης φάσης του δρόμου Λάρνακας-Δεκέλειας. Το έργο έπρεπε να παραδοθεί τον Μάρτιο του 2025, ωστόσο, δόθηκε περιθώριο μέχρι το τέλος Απριλίου 2026, το οποίο, δεν πρόκειται να τηρηθεί, αφού ο ανάδοχος εργολάβος ζήτησε νέα παράταση.

Το πλέον ανησυχητικό, πέραν της μεγάλης ταλαιπωρίας των κατοίκων, αλλά και των διερχόμενων οδηγών, είναι πως καταγράφονται απώλειες στον τουρισμό, σύμφωνα με τους φορείς της Λάρνακας και μάλιστα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τον τομέα, λόγω των ακυρώσεων που προκαλεί η παρατεταμένη σύρραξη στη Μέση Ανατολή. Αυτό που προκαλεί οργή τόσο ανάμεσα στους κατοίκους, όσο και ανάμεσα στους ιδιοκτήτες των επηρεαζόμενων επιχειρήσεων (ξενοδοχείων, εστιατορίων και χώρων αναψυχής), είναι πως ουδείς γνωρίζει πότε θα ολοκληρωθεί το έργο.

Γι’ αυτόν τον λόγο η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λάρνακας (ΕΤΑΠ), μέσω επιστολής ημερομηνίας 23 Μαρτίου, την οποία υπογράφει ο πρόεδρός της Ντίνος Λευκαρίτης, ζήτησε παρέμβαση του ίδιου του προέδρου της Δημοκρατίας, προκειμένου να επισπευσθούν τα έργα. «Υποχρεωνόμαστε να απευθυνθούμε σε εσάς ως ύστατη προσπάθεια για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος που παραμένει ανεπίλυτο παρά τις προηγούμενες διαβεβαιώσεις και επαφές. Αναφερόμαστε στην πολύ μεγάλη καθυστέρηση της υλοποίησης του δρόμου Λάρνακας–Δεκέλειας, καθώς και στα έργα κρίσιμης σημασίας γενικότερα, η οποία έχει σημαντικές αρνητικές συνέπειες για την περιοχή και τον τουριστικό τομέα», αναφέρει στην επιστολή ο κ. Λευκαρίτης, υποδεικνύοντας πως η εικόνα που παρουσιάζεται σήμερα δεν συνάδει με το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα, «γεγονός που εντείνει την ανησυχία για περαιτέρω καθυστερήσεις».

Σημειώνει δε πως παρά τα επανειλημμένα διαβήματα προς το Υπουργείο Μεταφορών και τις συναντήσεις με το Τμήμα Δημοσίων Έργων και την εργοληπτική εταιρεία, το έργο παραμένει ανολοκλήρωτο σε πολλαπλά μέτωπα. «Οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται δεν μπορούν πλέον να θεωρηθούν ούτε εύλογες ούτε δικαιολογημένες, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη τον ήδη παραχωρηθέντα πρόσθετο χρόνο», προσθέτει ο Πρόεδρος της ΕΤΑΠ, υπογραμμίζοντας πως υπάρχουν, «σοβαρές και μετρήσιμες» επιπτώσεις στην τουριστική περιοχή της Λάρνακας. «Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις καταγράφουν αυξημένες ακυρώσεις, ενώ παράλληλα οι Οργανωτές Ταξιδιών είναι διστακτικοί να συνάψουν συμφωνίες, καθότι η εικόνα ενός παρατεταμένου εργοταξίου πλήττει καίρια την εικόνα της περιοχής ως τουριστικού προορισμού», αναφέρει και ζητά παρέμβαση του Νίκου Χριστοδουλίδη.

Προχωρώντας ένα βήμα παρακάτω ο πρόεδρος της ΕΤΑΠ, με ιδιαίτερα καυστικό λεκτικό, υποδεικνύει πως οι καθυστερήσεις στον δρόμο Λάρνακας-Δεκέλειας, δεν αποτελούν μεμονωμένη περίπτωση. «Αντιθέτως, επιβεβαιώνει ένα διαχρονικό και βαθιά ριζωμένο πρόβλημα καθυστερήσεων, κακού προγραμματισμού και ανεπαρκούς συντονισμού από τα αρμόδια Τμήματα, το οποίο εκθέτει τη χώρα και επιβαρύνει άμεσα την οικονομία. Η κυβέρνηση οφείλει να εξεύρει τρόπους επίλυσης των σοβαρών καθυστερήσεων που παρατηρούνται στην υλοποίηση των έργων, καθώς η έλλειψη λογοδοσίας και αποτελεσματικής διαχείρισης είναι εμφανής σε πολλά από αυτά», τονίζει, ζητώντας ενίσχυση της εποπτείας σε έργα κρίσιμης σημασίας και απόδοση ευθυνών, όπως αυτές προκύπτουν. «Η τοπική κοινωνία και ο τουριστικός τομέας της Λάρνακας και της χώρας μας ευρύτερα, δεν μπορούν να συνεχίσουν να επωμίζονται το κόστος αυτών των αστοχιών», υποδεικνύει καταλήγοντας.

Θα απασχολήσει το Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο «Φ» υπάρχουν σφοδρά παράπονα στη Λάρνακα και για άλλα έργα, που βρίσκονται υπό την εποπτεία του Τμήματος Δημοσίων Έργων. Ένα παράδειγμα είναι τα έργα που εντάσσονται στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, που έχουν ξεκινήσει (με καθυστέρηση) αλλά όχι από την λεωφόρο Φανερωμένης, όπως αιτήθηκε ο Δήμος Λάρνακας, λόγω της επικινδυνότητας του συγκεκριμένου δρόμου.

Σ’ ό,τι αφορά στον δρόμο Δεκέλειας, ο δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας, ανέφερε πως το θέμα των καθυστερήσεων θα απασχολήσει και το Δημοτικό Συμβούλιο. «Εμείς είπαμε με την ΕΤΑΠ να δούμε και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, επειδή δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή τη καθυστέρηση. Μας ανέφεραν πως υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην περιοχή που δεν βρίσκουν λύση, αλλά εμείς δεν πιστεύουμε πως δικαιολογούνται αυτές οι καθυστερήσεις», υπέδειξε.

Σημειώνεται πως το έργο της τρίτης φάσης του δρόμου Λάρνακας-Δεκέλειας ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2020, με προϋπολογισμό €17.657.220.

«Εξετάζονται οι απαιτήσεις του εργολάβου», λένε τα Δημόσια Έργα

Ο «Φ» έθεσε το θέμα στο Τμήμα Δημοσίων Έργων, ο διευθυντής του οποίου, Ελευθέριος Ελευθερίου, ανέφερε πως ο εργολάβος του έργου υπέβαλε διάφορες απαιτήσεις για νέα παράταση, οι οποίες αξιολογούνται. Σημείωσε, ακόμη, πως δεν παραδόθηκαν ολοκληρωμένα, ούτε τα τμήματα του δρόμου τα οποία ασφαλτοστρώθηκαν. «Είχαμε κάνει συμφωνία να τελειώνει τμηματικά το έργο, ωστόσο, δεν εφαρμόστηκε. Είχαμε συμφωνήσει πως θα γίνει τμηματική παραλαβή και να του αποδοθεί μέρος της κράτησης. Πήγαμε στα αρμόδια όργανα και συμφωνήσαμε πώς θα γίνει αυτή τη διαδικασία. Επειδή δεν τήρησε τη συμφωνία ο εργολάβος, δεν επωφελήθηκε και δεν θα πάρει το ποσό που είχε συμφωνηθεί», πρόσθεσε. Σημείωσε, ακόμη ,πως «εάν αξιολογώντας τις απαιτήσεις του εργολάβου κρίνουμε πως δεν δικαιολογείται παράταση χρόνου, τότε θα εφαρμόσουμε ρήτρα στο συμβόλαιο, που προνοεί την επιβολή πέναλτι, καθώς προχωρά τις εργασίες».

Κληθείς ν’ αναφέρει πώς προχωρά τώρα το έργο, με δεδομένο πως υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις, λόγω απωλειών στον τουρισμό, ο κ. Ελευθερίου, σημείωσε, πως οι εργασίες συνεχίζονται, ώστε να ολοκληρωθούν αυτές μπροστά στα ξενοδοχεία. «Επειδή υπάρχουν αντιδράσεις από τα ξενοδοχεία εμείς είχαμε κάνει αλλαγές στο συμβόλαιο για να μπορέσουν να τελειώσουν οι εργασίες ή να σταματήσουν εκεί όπου χρειάζεται όταν θα είναι η καλοκαιρινή περίοδος. Τώρα εργαζόμαστε στο κομμάτι μπροστά από τα ξενοδοχεία, για να είναι έτοιμο το καλοκαίρι», σημείωσε.