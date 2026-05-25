Στην άσκηση αναίρεσης της απόφασης αποφυλάκισης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, αρχηγού της 17 Νοέμβρη, προχώρησε η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

Ειδικότερα, ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Σοφοκλής Λογοθέτης, έκρινε ότι η υπό όρους απόλυση του καταδικασμένου σε 17 φορές ισόβια για τη δράση της «17 Νοέμβρη» δεν πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος.

Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση δεν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος έκτισης της ποινής, ο οποίος προβλέπεται για περιπτώσεις πολυϊσοβιτών.

