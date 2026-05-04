Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης αναχώρησε σήμερα το απόγευμα από το Ερεβάν της Αρμενίας, όπου συμμετείχε στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, για την Αθήνα.

Aύριο, 5 Μαΐου, το πρωί, o Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραστεί και θα χαιρετίσει το Συνέδριο αμυντικής βιομηχανίας DEFEA που πραγματοποιείται στην Αθήνα.

Στο περιθώριο του Συνεδρίου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα έχει διμερή συνάντηση με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας κ. Νίκο Δένδια, καθώς και με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για την Άμυνα κ. Άντριους Κουμπίλιους με τον οποίο θα συζητήσει τις δράσεις της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ επί θεμάτων Άμυνας.

Στην Αθήνα, τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη θα συνοδεύουν ο Υπουργός Άμυνας κ. Βασίλης Πάλμας, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Γιάννης Αντωνίου και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα επιστρέψει στην Κύπρο αύριο το απόγευμα.