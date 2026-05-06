Θανατική ποινή επιβλήθηκε στον κούριερ της FedEx Τάνερ Χόρνερ, που κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία της 7χρονης Αθένα Στραντ στο Τέξας. Οι ένορκοι συσκέφτηκαν για περίπου τρεις ώρες πριν καταλήξουν στην απόφασή τους, με τον δικαστή να ορίζει ότι ο Χόρνερ θα εκτελεστεί με θανατηφόρα ένεση σε μελλοντική ημερομηνία.

Μετά την απόφαση των ενόρκων που συσκέφτηκαν για περίπου 3 ώρες, ο δικαστής ανακοίνωσε ότι ο Χόρνερ θα εκτελεστεί με θανατηφόρα ένεση «πριν την ώρα της ανατολής του ηλίου» σε μια μελλοντική ημερομηνία.

Από την πλευρά του ο Χόρνερ ήταν ανέκφραστος ακούγοντας την επιβολή της θανατικής ποινής σε βάρος του ενώ το ίδιο παγωμένος έμεινε όταν άκουσε τον θείο της 7χρονης να φωνάζει «Θα αντιμετωπίσεις την οργή του Θεού. Αλλά θέλω να ξέρεις ότι δεν είσαι τίποτα. Είσαι μια υποσημείωση στην ιστορία της Αθένα. Το όνομά της θα μείνει για πάντα στη μνήμη. Το όνομά της θα γιορτάζεται για πάντα. Όλοι θα σε ξεχάσουν. Ήθελες τα 15 λεπτά δόξας σου. Τα πήρες. Και κανείς δεν θα σε θυμάται μετά από αυτό».

Σημειώνεται ότι μετά την επιβολή της θανατικής ποινής ασκήθηκε αυτόματα έφεση όπως προβλέπεται σε ανάλογες περιπτώσεις στο Τέξας, με τον δολοφόνο-κούριερ να αρκείται σε ένα «ναι, κύριε» όταν ενημερώθηκε για την εξέλιξη αυτή από τον δικαστή.

Τα σοκαριστικά στοιχεία στη δίκη

Κατά τη διάρκεια της δίκης προβλήθηκε το βίντεο με τις τελευταίες στιγμές της ανήλικης τον Νοέμβριο του 2022.

Το βίντεο ήταν τόσο σοκαριστικό ώστε οι ένορκοι να βάλουν τα κλάματα και οι συγγενείς της 7χρονης να αποχωρήσουν από την αίθουσα μην αντέχοντας να δουν όσα πέρασε η Αθένα πριν αφήσει την τελευταία της πνοή.



Σύμφωνα με τη New York Post η 7χρονη ακούστηκε να ρωτάει επανειλημμένα «είσαι απαγωγέας;» τον Χόρνερ με τον ίδιο να τη διατάζει να καθίσει και να κάνει ησυχία απειλώντας να την βλάψει αν δεν το έκανε.

Στα πλάνα από την κάμερα στο φορτηγό της FedEx στο οποίο σημειώθηκε το έγκλημα τον Νοέμβριο του 2022, αρχικά φαίνεται ο Χόρνερ μόνος αλλά στη συνέχεια καταγράφεται να ανεβάζει την 7χρονη στο φορτηγό, να κάθεται πίσω από το τιμόνι και να φεύγουν.

Τότε ήταν που η Αθένα ξεκίνησε να τον ρωτάει αν είναι απαγωγέας, με τον 34χρονο να αποφεύγει να απαντήσει συζητώντας με το μικρό κορίτσι για το σχολείο και τους δασκάλους της.

Στη συνέχεια ο Χόρνερ κάλυψε την κάμερα του φορτηγού με όσους βρίσκονταν στο δικαστήριο να ακούνε τον ήχο από όσα φρικιαστικά συνέβησαν.

«Είσαι πολύ όμορφη. Το ξέρεις αυτό;» ακούστηκε να λέει ο 34χρονο πριν το φορτηγό να σταματήσει. «Είναι αυτό το σπίτι σου;» τον ρώτησε στη συνέχεια η 7χρονη. «Όχι. Δεν μένω εδώ γύρω», απάντησε εκείνος και όταν η ανήλικη τον ρώτησε πού μένει, απάντησε μόνο «μακριά».

«Τι κάνουμε;» ρώτησε μετά από λίγο η Αθένα με τη συνέχεια να είναι ανατριχιαστική κάθως ο Χόρνερ της ζήτησε να βγάλει το πουκάμισό της, με το κορίτσι να απαντά «όχι» και να ζητάει τη μαμά της.

Η Αθένα τότε άρχισε να κλαίει και να ουρλιάζει ενώ ακολούθησαν θόρυβοι από χτυπήματα στο φορτηγό.

Ο Χόρνερ, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι χτύπησε κατά λάθος την Αθένα με το φορτηγό του ενώ παρέδιδε ένα δέμα και ότι τη σκότωσε – στραγγαλίζοντάς την με γυμνά χέρια – από φόβο μήπως τον αποκαλύψει, με τους ισχυρισμούς του να καταρρίπτονται ως ψέματα από τους εισαγγελείς.

Παράλληλα σε ηχητικό που άκουσαν οι ένορκοι στη δίκη, ο Χόρνερ ακούστηκε να τραγουδάει το γνωστό χριστουγεννιάτικο τραγούδι «Jingle Bell Rock», ενώ δολοφονούσε την 7χρονη.

Στο ίδιο ηχητικό η μικρή Αθένα ακούστηκε να ουρλιάζει από τον πόνο, ενώ οι ήχοι δείχνουν ότι ο 34χρονος Χόρνερ τις στιγμές που τη χτυπά στο πάτωμα του φορτηγού σιγοτραγουδάει το χριστουγεννιάτικο τραγούδι ενώ το κορίτσι υποφέρει.

«Σκάσε, αν δεν το βουλώσεις, θα σε πληγώσω χειρότερα» ακούγεται στο ίδιο ηχητικό να λέει ο δολοφόνος της Αθένα.

Οι ήχοι αυτοί καταγράφηκαν περίπου 30 λεπτά μετά την έναρξη του βίντεο από τις τελευταίες στιγμές της μικρής Αθένα στο φορτηγό με οδηγό τον Χόρνερ που την απήγαγε από το σπίτι της στο Τέξας.

Σύμφωνα με την ψυχίατρο Εϊλίν Ράιαν στην οποία ο δράστης περιέγραψε το έγκλημα που διέπραξε το 2022, ο Χόρνερ «ήπιε» μια γραμμή κοκαΐνης όταν η προσπάθειά του να στραγγαλίσει την 7χρονη απέτυχε, προτού την ξυλοκοπήσει μέχρι θανάτου.

«Προσπάθησε να τη σκοτώσει σπάζοντας τον λαιμό της. Μετά την έπνιξε», είπε στους ενόρκους. «Η Αθένα ήταν ακόμα ζωντανή αφού την έπνιξε. Την άκουγε να αναπνέει και “ήπιε” άλλη μια γραμμή κοκαΐνης», συνέχισε η ειδικός διαβάζοντας από τις σημειώσεις της.

«Άρα σας είπε ότι χρησιμοποίησε σωματικά χτυπήματα, όποια κι αν ήταν η περιγραφή του, με τις γροθιές και τα πόδια του;» ρώτησε η εισαγγελέας με την ψυχίατρο να απαντά «ναι».

Η γιατρός περιέγραψε, επίσης, ότι ο Χόρνερ της είπε πως προσπάθησε να βάλει ένα χάπι στο στόμα της Αθένα κατά την απαγωγή της με την εισαγγελέα να ρωτά «για να εξηγήσει τον λόγο για τον οποίο φαίνεται σαν να πνίγεται (σ.σ. η ανήλικη), σας λέει ότι προσπαθεί να της βάλει ένα χάπι στο στόμα. Αυτό σας λέει;». Τότε η ψυχίατρος είπε ότι δεν πίστευε την αφήγηση του Χόρνερ: «Πιστεύω ότι προσπαθούσε να την αναγκάσει να κάνει στοματικό σεξ».

