Ιστορική χαρακτήρισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης την επίσκεψη της Προέδρου της Μολδαβίας, Μάγια Σάντου, στην Κύπρο, κατά την επίσημη υποδοχή της σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο. Η Πρόεδρος Σάντου αφίχθη το πρωί, όπου την υποδέχθηκε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ενώ στρατιωτικό άγημα απέδιδε τιμές και ακούστηκαν οι εθνικοί ύμνοι των δύο χωρών. Στη συνέχεια, η Μολδαβή Πρόεδρος κατέθεσε στεφάνι στον ανδριάντα του Εθνάρχη Μακαρίου Γ’.

Ακολούθησε κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο ηγετών, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να επισημαίνει ότι η παρουσία της Προέδρου Σάντου έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η τελευταία επίσκεψη Μολδαβού Προέδρου στην Κύπρο έγινε πριν από 22 χρόνια. Ο κ. Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι η επίσκεψη πραγματοποιείται σε κρίσιμη περίοδο για την Κύπρο και την ΕΕ, λίγο πριν από την ανάληψη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Τόνισε, επίσης, πως η Κύπρος στηρίζει πλήρως την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Μολδαβίας και δεσμεύτηκε ότι κατά τη διάρκεια της Προεδρίας θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για πρόοδο στην ενταξιακή πορεία της χώρας.

Ο Πρόεδρος υπογράμμισε ακόμη τον ξεκάθαρο ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Μολδαβίας και τις μεταρρυθμίσεις που υλοποιούνται, αναφέροντας ότι η Κύπρος θα παραμείνει σταθερός υποστηρικτής της ενταξιακής της πορείας και μετά το πέρας της Προεδρίας. Από την πλευρά της, η Πρόεδρος Σάντου εξέφρασε την εμπιστοσύνη της ότι η Κυπριακή Προεδρία θα είναι επιτυχημένη, σημειώνοντας ότι η Μολδαβία έχει υψηλές προσδοκίες από αυτήν, ενώ υπογράμμισε πως στη σημερινή ατζέντα περιλαμβάνονται και οι διμερείς σχέσεις Κύπρου–Μολδαβίας.