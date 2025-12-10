Στη βούληση Κύπρου και Μολδαβίας για περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας τους αναφέρθηκε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο οποίος ανακοίνωσε την πραγματοποίηση επίσημης επίσκεψης της Προέδρου της Μολδαβίας στην Κύπρο.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας η Πρόεδρος της Μολδαβίας κα. Μάγια Σάντου, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Προέδρου της Μολδαβίας στην Κύπρο εδώ και 22 χρόνια, γεγονός που καταδεικνύει τη βούληση των δύο χωρών για αναβάθμιση της διμερούς μας σχέσης και συνεργασίας και έρχεται σε συνέχεια των πολλαπλών συναντήσεων των προέδρων των 2 χωρών στο πλαίσιο διεθνών συνόδων τα τελευταία 2.5 χρόνια.

Η Λευκωσία θα υποδεχθεί την υψηλή προσκεκλημένη με ξεκάθαρη πολιτική πρόθεση να ενισχυθεί το διμερές πλαίσιο συνεργασίας σε σημαντικά πεδία, όπως η δικαιοσύνη, η εκπαίδευση και οι μεταφορές, μέσα από την ολοκλήρωση εκκρεμών συμφωνιών που θα δημιουργήσουν νέα δυναμική και πραγματικά οφέλη για τους πολίτες.

Ταυτόχρονα, η Κυπριακή Δημοκρατία θα επαναβεβαιώσει την αμέριστη στήριξή της στην ευρωπαϊκή πορεία της υποψήφιας προς ένταξη Μολδαβίας, αναγνωρίζοντας τη σημαντική μεταρρυθμιστική πρόοδο που έχει επιτευχθεί αλλά και την προσήλωση της χώρας στις θεμελιώδεις αρχές της Ένωσης, μέσα σε αντίξοες συνθήκες και εν μέσω υβριδικών απειλών και παραπληροφόρησης. Στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το α’ εξάμηνο του 2026, η πολιτική διάσταση της διεύρυνσης θα αποτελέσει προτεραιότητα υψηλής στρατηγικής σημασίας, στη βάση της αξιοκρατίας και της πλήρους ευθυγράμμισης με το κοινοτικό κεκτημένο, διότι η πρόοδος και η ενσωμάτωση των υποψήφιων χωρών, περιλαμβανομένης της Μολδαβίας, είναι επένδυση στην ασφάλεια, στη δημοκρατία και στην ισχύ της ΕΕ.

Παράλληλα, η Λευκωσία εκφράζει την εκτίμησή της για τη θέση αρχών που τηρεί η Μολδαβία στο Κυπριακό και χαιρετίζει την πρόσφατη ευθυγράμμιση της χώρας με τα περιοριστικά μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Τουρκίας, επιβεβαιώνοντας την κοινή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και στην εδαφική ακεραιότητα όλων των κρατών.

Αντίστοιχα, υποστηρίζουμε με συνέπεια την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της Μολδαβίας και στηρίζουμε κάθε προσπάθεια που ενισχύει την ανθεκτικότητα και τη σταθερότητα της χώρας.

Η επίσκεψη επιβεβαιώνει ότι Κύπρος και Μολδαβία μοιράζονται κοινό όραμα για ένα μέλλον ειρηνικό και ασφαλές. Σε μια περίοδο αλλεπάλληλων περιφερειακών και διεθνών προκλήσεων, οι δύο χώρες αποδεικνύουν ότι μέσα από την αλληλεγγύη, τον αμοιβαίο σεβασμό και την ευρωπαϊκή προοπτική, οικοδομούνται συμμαχίες με βάθος, περιεχόμενο και ξεκάθαρη γεωπολιτική αξία για ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικογένεια, προτεραιότητα που θα θέσουμε στο επίκεντρο της Κυπριακής Προεδρίας».