Σοβαρό περιστατικό επίθεσης εναντίον μελών της Αστυνομίας σημειώθηκε στη Λάρνακα.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 11 το βράδυ λήφθηκε πληροφορία για φωτιά σε κάλαθο σκυβάλων, μπροστά από την εκκλησία των Αγίων Αυξεντίου και Ευσταθίου.

Κατά την άφιξη της αστυνομικής δύναμης, άγνωστα πρόσωπα εκτόξευσαν πυροτεχνήματα προς το πρωπορευόμενο περιπολικό, χωρίς να προκύψει οποιοσδήποτε τραυματισμός ή υλική ζημιά.

Στο σημείο έσπευσε και πυροσβεστική για την κατάσβεση της φωτιάς.

Διεξάγονται εξετάσεις προς εξακρίβωση των στοιχείων των δραστών.