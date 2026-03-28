Ο κατοχικός ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, είναι καυγατζής, δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί της Τουρκίας. Με το παραμικρό εξαπολύει μύδρους κατά των Ελληνοκυπρίων και του Προέδρου ειδικότερα. Αρπάζεται από τις δηλώσεις και αναφορές του Κύπριου Προέδρου. Θύμωσε ο κ. Έρχιουρμαν και κάποιοι μεμονωμένα στις ελεύθερες περιοχές, για τις δηλώσεις του Προέδρου για την επέτειο του 1821. Το μήνυμα, είπαν, ήταν πολεμικό και δείχνει ότι δεν θέλει λύση! Ο Νίκος, λοιπόν, πήρε το όπλο του και ο Τουφάν με τους φίλους του τα βουνά.

Ο κατοχικός ηγέτης, αντέδρασε και για το γεγονός ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έχει εγείρει θέμα Βάσεων και δρομολογεί συζητήσεις με το Λονδίνο, μέσω μια τεχνικής επιτροπής, που θα συσταθεί. Ο λαλίστατος κύριος Τουφάν υποστήριξε ότι «από νομικής άποψης, το καθεστώς των Βρετανικών Βάσεων δεν μπορεί να συζητηθεί με τρόπο που αποκλείει την Τουρκία και τους Τουρκοκύπριους… Η Τουρκία και οι Τουρκοκύπριοι είναι συμβαλλόμενα μέρη στις υφιστάμενες συμφωνίες, τη στιγμή που το Ηνωμένο Βασίλειο έχει το δικαίωμα να αποσυρθεί μονομερώς από το νησί, οποιαδήποτε συμφωνία σχετικά με τις εξουσίες θα πρέπει να συζητηθεί με τα εμπλεκόμενα μέρη». Με όσα αναφέρει, στην προσπάθεια του να αντιταχθεί στην απόφαση της Λευκωσίας να ανοίξει θέμα των Βάσεων, δείχνει εν πολλοίς πως αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία. Αναγνωρίζει τις Συμφωνίες, που έχουν συγκροτήσει το κράτος της Κύπρου, το οποίο τόσο ο ίδιος όσο και η κατοχική δύναμη το θεωρούν ως μη υπαρκτό. «Εκλιπούσα» χαρακτηρίζει η Άγκυρα την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν είναι συνταγματολόγος και πολύ καλός όπως λέγεται. Γι αυτό θα πρέπει να γνωρίζει πως στις συζητήσεις, προ της ανεξαρτησίας, για τις Βάσεις, που παρολίγο να τουμπάρουν την όλη Συμφωνία, λόγω της επιμονής του Μακάριου να μην δοθεί γη και ύδωρ στους Βρετανούς, την τελευταία στιγμή έχει περιληφθεί και μια καίριας σημασίας αναφορά. Σημειωνόταν πως σε περίπτωση αποχώρησης των Βρετανών, η κυριαρχία των Βάσεων θα μεταβιβαζόταν στην Κυπριακή Δημοκρατία (προσθήκη στο Appendix Ρ της Cyprus Act). Τούτο είναι σαφές. Όπως είναι σαφές πως η ύπαρξη του κράτους της Κύπρου, της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν εξαρτάται πλέον από τις Συμφωνίες του 1960. Αλλά προέκυψε με την παροχή ανεξαρτησίας. Αυτή η ανεξαρτησία δεν μπορεί να τύχει ανάκλησης. Για τα όσα παρασκηνιακά συζητήθηκαν μέχρι να καταλήξουν Μακάριος, έχοντας δίπλα του Ζήνωνα Ρωσσίδη και τη στήριξη του ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, Κουτσιούκ, λεπτομέρειες περιέχονται στο εξαιρετικό, αποκαλυπτικό βιβλίο του Αχιλλέα Αιμιλιανίδη «Ένα μακρόσυρτο παιχνίδι σκακιού – Οι απόρρητες διαπραγματεύσεις για τις βρετανικές βάσεις (1959-1960)», των εκδόσεων Hippasus.

Ο Πρόεδρος απαντώντας στις τουρκικές αντιδράσεις για τις Βάσεις υπέδειξε ότι «οι Τουρκοκύπριοι συμπατριώτες μας μπορούν να έχουν λόγο στη διαπραγμάτευση των Βάσεων αφού επιστρέψουν στην Κυπριακή Δημοκρατία». Αυτό ενόχλησε τον κ. Έρχιουρμαν και μια μερίδα στις ελεύθερες περιοχές, οι οποίοι προφανώς θεωρούν πως η Κυπριακή Δημοκρατία δεν θα είναι μέρος μιας συμφωνίας. Θα είναι τα δυο συνιστώντα κρατίδια. Άκρως επικίνδυνη θέση.

Ο κ. Έρχιουρμαν, τον ενδιαφέρει να μην επηρεάζονται τα συμφέροντα της Τουρκίας. Ανέφερε στις δηλώσεις του πως «οι συμφωνίες που έχει κάνει η νότια Κύπρος (!) με χώρες όπως το Ισραήλ και η Γαλλία, στο πλαίσιο της δημιουργίας στρατιωτικής ισορροπίας έναντι της Τουρκίας, ενέχουν κίνδυνο». Η αναφορά του αυτή ενέχει στοιχείο απειλής, που διατυπώθηκε εκ μέρους της Τουρκίας.

Προφανώς και δεν θέλει να αντιληφθεί το προφανές. Ότι, δηλαδή, η έκκληση της Λευκωσίας προς τους εταίρους της αποσκοπούσε στην ενίσχυση της ασφάλειας της Κύπρου και των πολιτών της. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τούτο έγινε λόγω του πολέμου ΗΠΑ- Ισραήλ κατά του Ιράν. Αν και είναι σαφές πως η μεγαλύτερη και μόνιμη απειλή για την Κύπρο είναι η κατοχική Τουρκία. Τούτο, όμως, προφανώς και δεν το δέχεται ο Έρχιουρμάν, γιατί διαφορετικά δεν θα ήταν εκεί, στη θέση του κατοχικού ηγέτη.