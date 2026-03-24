Διαδικασίες για κατάργηση, σε βάθος χρόνου, των βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο κινεί η Λευκωσία. Όπως πληροφορούμαστε, η Κυβέρνηση πρότεινε τη σύσταση τεχνικής επιτροπής μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου για συζήτηση του καθεστώτος των βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο και των διαφόρων πτυχών του θέματος. Οι συζητήσεις θα γίνουν με μακροπρόθεσμο στόχο την πλήρη αποχώρηση των βρετανικών Βάσεων από την Κύπρο. Θέση της Λευκωσίας, την οποία ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης διαμήνυσε προς το Λονδίνο, είναι πως οι βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο αποτελούν αποικιοκρατικό κατάλοιπο, το οποίο θα πρέπει να τερματιστεί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε χθες το Εθνικό Συμβούλιο για τις ενέργειες που έχουν γίνει σε σχέση με το θέμα των βρετανικών Βάσεων και για το πώς ο ίδιος έχει προσεγγίσει το ζήτημα. Φαίνεται, από τα όσα έχουν λεχθεί ενώπιον του Εθνικού Συμβουλίου, ότι, εκ πρώτης όψεως, η βρετανική Κυβέρνηση δεν φαίνεται να είναι αρνητική όσον αφορά τον διάλογο στο πλαίσιο μιας τεχνικής επιτροπής. Ωστόσο, η θέση των Βρετανών είναι πως οι ΒΒ προστατεύουν την Κύπρο. Αυτό που προκύπτει επίσης είναι ότι, από μέρους των Βρετανών, υπήρξε ενόχληση για την αναφορά στο θέμα των Βάσεων στο κείμενο συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Αυτό το οποίο διαμηνύθηκε από πλευράς Λευκωσίας, και το οποίο τονίζεται σε κάθε επαφή με τους Βρετανούς, είναι πως το καθεστώς των Βάσεων είναι αποικιοκρατικό κατάλοιπο, δημιουργεί γενικότερα ζητήματα ανάπτυξης όσον αφορά τις περιοχές που βρίσκονται υπό την κυριαρχία τους και ότι, από το 1965, δεν είναι συνεπείς ως προς τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, που πηγάζουν από τη συμφωνία εγκαθίδρυσης για τη χρήση των ΒΒ στην Κύπρο.

Έγινε, πάντως, ξεκάθαρο ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σε καμία περίπτωση οι Βάσεις στην Κύπρο για επιχειρησιακούς σκοπούς.

Ναι μεν, αλλά με προσοχή

Στο πλαίσιο της συνεδρίας του Εθνικού Συμβουλίου, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, εκφράστηκαν επιφυλάξεις ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα γίνουν οι χειρισμοί και θα καθοριστεί η στόχευση από πλευράς Κυβέρνησης, με τις ανησυχίες να εστιάζονται στο κατά πόσο θα ήταν σωστό να ανοίξει αυτή τη χρονική στιγμή ένα μέτωπο με τη Βρετανία σε σχέση με το θέμα των βρετανικών Βάσεων. Ιδιαίτερα όσο το Κυπριακό παραμένει άλυτο. Τέθηκε, μάλιστα, και ο προβληματισμός για το πώς μπορεί να λειτουργήσουν οι Βρετανοί όταν τεθεί θέμα κατάργησης των ΒΒ.

Σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες, αυτό που ηγέρθη από κάποια μέλη του Εθνικού Συμβουλίου είναι ότι πρέπει να τεθεί πως εγείρονται ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών που βρίσκονται εντός των ΒΒ, όπως επίσης και άλλα ζητήματα που προκύπτουν, αλλά απαιτούνται προσεκτικοί χειρισμοί από πλευράς Κυβέρνησης.

Λετυμπιώτης: Δομημένος διάλογος με εξελικτική διαδικασία

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε ότι κρίθηκε από όλους πως θα πρέπει να ξεκινήσει μια συζήτηση για τις ΒΒ και ότι αυτή η συζήτηση πρέπει να ξεκινήσει με έναν δομημένο τρόπο, με μια συγκεκριμένη στρατηγική στόχευση, και να γίνεται από κοινού με το Ηνωμένο Βασίλειο, λαμβάνοντας υπόψη τις διαχρονικές σχέσεις.

«Ήταν μια πολύ εποικοδομητική συζήτηση ως προς τον καταρτισμό των συγκεκριμένων ενεργειών το επόμενο διάστημα. Αυτό το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι είναι στο επίκεντρο και αυτό που προέχει είναι αυτός ο στενός συντονισμός με το Ηνωμένο Βασίλειο να συνεχιστεί, να εντατικοποιηθεί περισσότερο. Και νομίζω ότι η κοινή διαπίστωση και η συμπερίληψη, στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αναφοράς ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της, των 27, στηρίζει και αναγνωρίζει αυτή την πρόθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι ιδιαίτερης αξίας και σημασίας», προσέθεσε επί του θέματος.

Σε ερώτηση αν ο Πρόεδρος εξήγησε στους υπόλοιπους 26 εταίρους ποιος είναι ο στόχος αυτού του δομημένου διαλόγου που θέλει να ξεκινήσει με το Λονδίνο και αν έχει τεθεί θέμα αποχώρησης των Βάσεων, ο Εκπρόσωπος είπε ότι δεν είχε τεθεί κάτι τέτοιο.

«Είναι εύκολα αντιληπτό ότι στη διπλωματία ζητήματα τα οποία τίθενται επί τάπητος μεταξύ δύο εταίρων, δύο κρατών, είναι ζητήματα για τα οποία δεν δίνονται δημόσια οι διαβουλεύσεις και δεν πρόκειται να γίνουν δημόσιες αυτές οι διαβουλεύσεις. Προφανώς, για να γίνει κατανοητή και αποδεκτή αυτή η πρόθεση, να υιοθετηθεί πολύ περισσότερο, όχι μόνο να γίνει κατανοητή από την Ευρωπαϊκή Ένωση των 27, νομίζω είναι αυτονόητο ότι έχουν όχι μόνο κατανοήσει αλλά έχουν και υιοθετήσει τους λόγους, αλλά και την πρόθεση αυτή που έχει η Κυπριακή Δημοκρατία, και αυτό νομίζω είναι ιδιαίτερα σημαντικό», σημείωσε σχετικά.

Προσέθεσε ότι πρόκειται για μια διαδικασία η οποία θα πρέπει να εκκινήσει, μια εξελικτική διαδικασία, της οποίας στόχος είναι να προχωρά με έναν δομημένο τρόπο.

«Έχει γίνει και σε αυτό η απαραίτητη επεξήγηση και συζήτηση με την πολιτική ηγεσία του τόπου και ευελπιστούμε, στοχεύουμε το επόμενο διάστημα, μετά και την τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Βρετανό Πρωθυπουργό, αυτές οι ενέργειες να τεθούν προς υλοποίηση», συμπλήρωσε.