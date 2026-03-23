Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη του Εθνικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε τους πολιτικούς αρχηγούς για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, ενώ συζητήθηκαν και τα δεδομένα που προκύπτουν από τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, κοινή θεώρηση θεωρήθηκε η προσωπική προσήλωση του Γενικού Γραμματέα στην εξεύρεση λύσης στο Κυπριακό και η αξιοποίηση του χρόνου που απομένει μέχρι τη λήξη της θητείας του.

Οι πολιτικές δυνάμεις εξέφρασαν απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις και το πώς επηρεάζουν τους τομείς της ενέργειας και της οικονομίας στη χώρα μας. Ορισμένες από αυτές υπέβαλαν και προτάσεις.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος αναφέρθηκε επίσης στα μέτρα που εξετάζει το Υπουργείο Οικονομικών προς αντιμετώπιση της ανοδικής πορείας στα καύσιμα.