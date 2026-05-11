Οριακή αύξηση κατέγραψε η συνολική απασχόληση στο δημόσιο τομέα τον Απρίλιο του 2026, με τον αριθμό των κρατικών υπαλλήλων να ανέρχεται στα 55.571 άτομα, αυξημένος κατά 81 άτομα ή 0,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα τη Δευτέρα από την Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία, ενώ η απασχόληση στη Δημόσια Υπηρεσία υποχώρησε και στις Δυνάμεις Ασφαλείας παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη.

Ειδικότερα, στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία η συνολική απασχόληση αυξήθηκε κατά 1,7% και ανήλθε στα 18.693 άτομα, έναντι 18.373 τον Απρίλιο του 2025. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στους Εργοδοτούμενους Αορίστου Χρόνου (ΕΑΧ), οι οποίοι αυξήθηκαν κατά 24,8%, φθάνοντας τα 1.182 άτομα.

Αντίθετα, στη Δημόσια Υπηρεσία η απασχόληση μειώθηκε κατά 1,0% στα 23.122 άτομα. Μείωση σημειώθηκε στις περισσότερες κατηγορίες προσωπικού, περιλαμβανομένων των μόνιμων υπαλλήλων, των ΕΑΧ και του ωρομίσθιου προσωπικού.

Στις Δυνάμεις Ασφαλείας, ο συνολικός αριθμός εργαζομένων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος στις 13.756 άτομα. Ωστόσο, καταγράφηκε σημαντική μείωση στους Εργοδοτούμενους Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ), οι οποίοι περιορίστηκαν σε μόλις 35 άτομα από 267 τον Απρίλιο του 2025, σημειώνοντας πτώση 86,9%. Όπως διευκρινίζεται, η μεγάλη αυτή μείωση οφείλεται κυρίως στην ολοκλήρωση και μη ανανέωση συγκεκριμένων συμβάσεων ορισμένου χρόνου από τον Ιούλιο του 2025.

Σε επίπεδο συνολικής κρατικής απασχόλησης, οι μόνιμοι υπάλληλοι αυξήθηκαν κατά 0,3% και ανήλθαν σε 32.949 άτομα, ενώ οι Εργοδοτούμενοι Αορίστου Χρόνου αυξήθηκαν κατά 1,8% στις 9.558.

Αντίθετα, οι Εργοδοτούμενοι Ορισμένου Χρόνου μειώθηκαν κατά 2,3% στις 6.400 άτομα, ενώ το ωρομίσθιο προσωπικό υποχώρησε οριακά κατά 0,5%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2026, ο μέσος όρος των κρατικών υπαλλήλων αυξήθηκε κατά 0,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καταδεικνύοντας συνολικά σταθεροποιητική τάση στην απασχόληση του δημόσιου τομέα.