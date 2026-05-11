Το Big Arch, η νέα μόνιμη και επιβλητική προσθήκη στο μενού των McDonald’s™, έφτασε στην Κύπρο και η πρόκληση για την TBWA\Entelia ήταν ξεκάθαρη: η δημιουργία μιας εκστρατείας με τον ίδιο όγκο και αντίκτυπο όπως το ίδιο το burger. Το αποτέλεσμα είναι μια ανατρεπτική καμπάνια που αποδεικνύει ότι όταν η πείνα έχει φωνή, το Big Arch είναι το μόνο «mute button».

Η δημιουργική ιδέα βασίστηκε στην παραδοχή ότι η μεγάλη πείνα δεν είναι απλώς ένα συναίσθημα, αλλά ένας θορυβώδης εισβολέας που επηρεάζει την προσωπικότητα. Με κεντρικό πρόσωπο τον δημοφιλή Φάνη Λαμπρόπουλο, ένα «ανθρώπινο μικρόφωνο» που δεν σταματά ποτέ να μιλά, η καμπάνια εξερευνά τι συμβαίνει όταν η ασταμάτητη φλυαρία συναντά την απόλυτη ικανοποίηση.

Στο ειδικό εργαστήριο ανάλυσης, μελετήσαμε τις κυματομορφές της φωνής του για να ανακαλύψουμε την αιτία της πολυλογίας του: ένα εκκωφαντικό γουργουρητό πείνας που κρυβόταν πίσω από κάθε του λέξη. Η ανίκητη αυτή πείνα βρίσκει τη γαλήνη της μόνο μπροστά στο Big Arch, σε μια «food porn» αποθέωση του burger που κλείνει το στόμα του Φάνη και ανοίγει την όρεξη των θεατών.

Η ιδέα απλώθηκε σε διαφορετικές φάσεις:Pre-Tease, Excite-Tease και Launch, δημιουργώντας έντονη προσμονή στους fans για την τύχη του Φάνη. Η παραγωγή, υψηλών προδιαγραφών με glossy, pop αισθητική , υλοποιήθηκε από τη Semio Productions σε σκηνοθεσία Μανώλη Μαυρή και διεύθυνση φωτογραφίας Manu Tilinski.

Η TBWA\Entelia συνδυάζει στρατηγική ακρίβεια, gamification μέσω του GMA App και ανατρεπτικό storytelling, επιβεβαιώνοντας ότι η εγχώρια διαφημιστική σκηνή μπορεί να κυριαρχήσει στο επικοινωνιακό τοπίο με διεθνείς προδιαγραφές.

Stay tuned γιατί η καμπάνια συνεχίζει να εξελίσσεται και επιφυλάσσει νέες εκπλήξεις με τον Φάνη Λαμπρόπουλο να μπαίνει σε νέες περιπέτειες…..shhhhhh.

