Με τη στήριξη της Allwyn πραγματοποιείται και φέτος ο Παγκύπριος Έρανος του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού, ο οποίος ξεκίνησε επίσημα και θα διαρκέσει έως τις 20 Μαΐου 2026.

Την έναρξη του Εράνου κήρυξε ο Υπουργός Υγείας, κ. Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026, με αφορμή και την Παγκόσμια Ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου.

Ο Υπουργός Υγείας εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό για τη διαχρονική προσφορά του, επισημαίνοντας τη σημασία της ενίσχυσης των υπηρεσιών που παρέχονται στα παιδιά, με τη στήριξη της Πολιτείας και της Allwyn. Παράλληλα, κάλεσε το κοινό να στηρίξει έμπρακτα τον Έρανο, τονίζοντας ότι «η δύναμη της κοινωνίας πηγάζει από τη συλλογικότητα και την αλληλεγγύη».

Η Πρόεδρος του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού, κ. Φωτεινή Παπαδοπούλου, αναφέρθηκε στη στενή και μακροχρόνια συνεργασία με την Allwyn, η οποία αποδίδει σημαντικά αποτελέσματα για την κοινωνία.

Όπως τόνισε, τα τελευταία εννέα χρόνια, προσφέρθηκαν 12.949 θεραπείες σε παιδιά, παραχωρήθηκε ανθρωπιστική βοήθεια σε είδος σε 108.371 άτομα, ενώ 12.275 παιδιά και νέοι συμμετείχαν σε δράσεις ευαισθητοποίησης. Η κ. Παπαδοπούλου ευχαρίστησε θερμά τη διοίκηση και τα στελέχη της Allwyn στην Κύπρο, επισημαίνοντας ότι η συμβολή της εταιρείας είναι καθοριστική για την υλοποίηση του ανθρωπιστικού έργου του οργανισμού.

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn Κύπρου, κ. Αλέξανδρος Ντάβος, εξέφρασε τον σεβασμό του για την πολυετή προσφορά του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού, υπογραμμίζοντας ότι το έργο του δεν περιορίζεται μόνο σε άμεσες παρεμβάσεις, αλλά εστιάζει και σε πρωτοβουλίες με ολοκληρωμένη προσέγγιση και ευρύτερο κοινωνικό αντίκτυπο.

Επίσης, ο κ. Ντάβος ανέφερε ότι η Allwyn και ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός θα παρουσιάσουν σύντομα μια νέα μεγάλη κοινωνική πρωτοβουλία. Κλείνοντας, τόνισε ότι η Allwyn παραμένει προσηλωμένη στη στήριξη της κοινωνίας, με έμφαση στα παιδιά και τη νέα γενιά, που αποτελούν την ελπίδα για το μέλλον του τόπου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάστηκε η ιστορική διαδρομή του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού από το 1950 έως σήμερα, ενώ ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσαν προσωπικές μαρτυρίες ανθρώπων που έχουν ωφεληθεί από τη δράση του.