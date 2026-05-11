Το Τμήμα Επιστημών Ζωής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου σας προσκαλεί στο 7ο BIO‑BIOMED Research Conference, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 21 και 22 Μαΐου 2026. Το συνέδριο απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές και αποφοίτους προγραμμάτων Βιοϊατρικών και Βιολογικών Επιστημών και έχει ως στόχο να τους ενημερώσει για τις πιο πρόσφατες ερευνητικές εξελίξεις σε διάφορους τομείς των Βιοϊατρικών και Βιολογικών Επιστημών.

Το επιστημονικό πρόγραμμα ξεκινά την Πέμπτη 21 Μαΐου 2026 με μια σειρά ομιλιών που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων θεμάτων, όπως η βιολογία του καρκίνου, η ανοσολογία, η μικροβιακή γονιδιωματική, οι νευροεκφυλιστικές νόσοι, οι αλληλεπιδράσεις ξενιστή‑μικροβιώματος, οι μηχανισμοί κυτταρικού θανάτου, η ανάπτυξη φαρμακευτικών και κοσμεκευτικών προϊόντων, καθώς και η καινοτομία στη βιοτεχνολογία με χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Διακεκριμένοι ομιλητές από ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και εταιρείες βιοτεχνολογίας θα παρουσιάσουν έρευνα αιχμής και εμπειρίες, ακολουθούμενες από ανοιχτή συζήτηση. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο Alpha του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Την Παρασκευή 22 Μαΐου, το συνέδριο συνεχίζεται με έμφαση στη βιωματική μάθηση και την εκπαίδευση. Η πρωινή συνεδρία απευθύνεται στους φοιτητές και περιλαμβάνει εκπαίδευση στη φλεβοκέντηση και αιμοληψία (Εργαστήριο N39), το οποίο θα προσφερθεί δωρεάν και θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό παρακολούθησης για τους συμμετέχοντες. Το απόγευμα, το πρόγραμμα απευθύνεται στους ερευνητές και περιλαμβάνει ζωντανή επίδειξη της τεχνολογίας Lectomic Fingerprinting από τη LectomeBio (Εργαστήριο N26). Μέσω της επίδειξης αυτής, οι ενδιαφερόμενοι ερευνητές θα ενημερωθούν για μια καινοτόμο προσέγγιση κυτταρικού χαρακτηρισμού ζωντανών κυττάρων για τον προσδιορισμό της κυτταρικής κατάστασης, με δυνατότητες συζήτησης γύρω από τον πειραματικό σχεδιασμό και την ανάλυση των δεδομένων μετά το πέρας της επίδειξης.

Συνδυάζοντας επιστημονικές διαλέξεις, πρακτική εκπαίδευση και αναδυόμενες τεχνολογίες, το 7ο BIO‑BIOMED Research Conference στοχεύει στην ενίσχυση του διεπιστημονικού διαλόγου, στη βελτίωση των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας των φοιτητών και στην ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ ακαδημαϊκού χώρου και βιομηχανίας στις βιοϊατρικές επιστήμες.

Οι διαλέξεις θα δοθούν από διακεκριμένους επιστήμονες του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου από τη Φρανκφούρτη (Καθ. Karim Dib και Δρ. Ευτέρπη Κωσταρέλη) και τη Λευκωσία (Δρ. Πανωραία Σιαφάκα), του Αμερικάνικου Κολλεγίου Ελλάδας (Δρ. Λεονάρδος Μάγειρος και Δρ. Αλεξία Βικτώρια Πολυσίδη), του Πανεπιστημίου Κύπρου (Δρ. Γιώργος Απιδιανάκης), της εταιρίας LectomeBio Ltd. (Δρ. Δημήτρης Ταμπάκης) και της εταιρίας Freyia Labs Ltd. (κ. Βασίλης Ιωσήφ).

Πληροφορίες:

Δρ. Βασιλική Γκρέτση

Καθηγήτρια Βιοϊατρικών Επιστημών

Σχολή Θετικών Επιστημών – Τμήμα Επιστημών Ζωής

Ηλ. Ταχυδρομείο: V.Gkretsi@euc.ac.cy