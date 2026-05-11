Στη σύλληψη 27 υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στην Κυπριακή Δημοκρατία, προχώρησε η Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σήμερα σε παγκύπρια βάση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα 27 πρόσωπα εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης και συνελήφθησαν, καθώς διαπιστώθηκε ότι παρέμεναν παράνομα στο έδαφος της Δημοκρατίας.

Από τους συλληφθέντες, οι 17 αναχωρούν σήμερα για τις χώρες καταγωγής τους, ενώ για τα υπόλοιπα πρόσωπα βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες επαναπατρισμού τους.