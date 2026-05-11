Παραδέχονται την παρουσία τους στη σκηνή της επίθεσης τα ξημερώματα της Κυριακής στη Λεμεσό οι τρεις ύποπτοι από την Ινδία, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι το επεισόδιο ξεκίνησε όταν το 20χρονο θύμα, το οποίο σύμφωνα με τους ίδιους βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, ενεπλάκη σε λεκτική αντιπαράθεση με τον 22χρονο ύποπτο. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, στη συνέχεια ο τρίτος ύποπτος επενέβη και χτύπησε τον νεαρό με σιδερένιο αντικείμενο.

Οι τρεις ύποπτοι παρουσιάστηκαν από μόνοι τους το βράδυ της Κυριακής (10/3) στην Αστυνομία σχετικά με την επίθεση εναντίον του 20χρονου, που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή της Οδού Φραγκλίνου Ρούσβελτ στη Λεμεσό. Ακολούθως συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση.

Οι τρεις ύποπτοι, ηλικίας 20, 22 και 24 ετών, οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού. Ένας εκ των δικηγόρων των 3 υπόπτων, ο Ανδρέας Μιχαήλ, έφερε ένσταση σχετικά με τη διάρκεια της κράτησης, ωστόσο το Δικαστήριο την απέρριψε και διέταξε την κράτησή τους για οκτώ ημέρες. Εναντίον τους διερευνώνται τα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, του τραυματισμού και της κατοχής επιθετικού οργάνου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά την προφορική ανάκριση οι ύποπτοι τοποθέτησαν τον εαυτό τους στη σκηνή. Ισχυρίστηκαν όμως ότι ο 20χρονος βρισκόταν σε άλλο όχημα μαζί με άλλα πρόσωπα και όχι πεζός στο σημείο. Ανέφεραν ότι το θύμα βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και ήρθε σε λεκτική αντιπαράθεση με τον 22χρονο ύποπτο. Τότε, ο τρίτος ύποπτος, 24 ετών, εντόπισε ένα σίδερο και αφού επενέβη στο επεισόδιο, τον χτύπησε. Ακολούθως, εισήλθαν στο όχημα του πρώτου υπόπτου και έφυγαν, ενώ στο όχημα βρίσκονταν συνολικά πέντε άτομα.

Οι ύποπτοι υποστηρίζουν ακόμη ότι βρίσκονταν σε πάρτι πίσω από την Οδό Φραγκλίνου Ρούσβελτ μαζί με άλλα 13 άτομα, όπου καταναλώνονταν αλκοόλ.

Για την υπόθεση αναμένεται να ληφθούν άλλες 42 καταθέσεις, ενώ οι Αρχές εξετάζουν κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής. Παράλληλα, αναζητούνται ακόμη δύο πρόσωπα που ήταν μαζί με τους υπόπτους, καθώς και το σίδερο με το οποίο φέρεται να χτυπήθηκε το θύμα.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την καταγγελία, ο 20χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει θλάσεις πνεύμονα, καθώς και θλαστικά τραύματα στην κοιλιακή χώρα, τα οποία έτυχαν συρραφής. Ο 20χρονος νοσηλεύεται στο Χειρουργικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, με την κατάσταση της υγείας του να θεωρείται εκτός κινδύνου.