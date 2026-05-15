Ο απολογισμός των ρωσικών μαζικών αεροπορικών πληγμάτων στην ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης προς Πέμπτη έγινε βαρύτερος, φτάνοντας τους 21 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων 3 παιδιών, έκανε γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα η ουκρανική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.
«Οι διασώστες συνεχίζουν ασταμάτητα να ψάχνουν στα συντρίμμια για να εντοπίσουν ανθρώπους στο ακίνητο (σ.σ. το οποίο κατέρρευσε) στη συνοικία Νταρνίτσκι», πρόσθεσε η ίδια πηγή μέσω Telegram.
Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για τουλάχιστον 16 νεκρούς.
«Πρέπει να υπάρξει δίκαιη απάντηση σε όλα αυτά τα πλήγματα. Και η πίεση στη Μόσχα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να νιώθουν εκεί τις συνέπειες της τρομοκρατίας τους. Είναι σημαντικό οι παγκόσμιες κυρώσεις κατά της Ρωσίας να παραμένουν σε ισχύ. Η ευθύνη της Ρωσίας για αυτόν τον πόλεμο, και η πίεσή μας με κυρώσεις, πρέπει να λειτουργούν πλήρως», ανέφερε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολόντιμιρ Ζελένσκι.