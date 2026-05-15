Ο απολογισμός των ρωσικών μαζικών αεροπορικών πληγμάτων στην ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης προς Πέμπτη έγινε βαρύτερος, φτάνοντας τους 21 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων 3 παιδιών, έκανε γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα η ουκρανική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

«Οι διασώστες συνεχίζουν ασταμάτητα να ψάχνουν στα συντρίμμια για να εντοπίσουν ανθρώπους στο ακίνητο (σ.σ. το οποίο κατέρρευσε) στη συνοικία Νταρνίτσκι», πρόσθεσε η ίδια πηγή μέσω Telegram.

The number of deaths in Kyiv has risen to 21 people, including three children – DSNS

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για τουλάχιστον 16 νεκρούς.

The body of another child was found under the debris.



Russia killed two kids and 14 adults in Kyiv today. It injured 57 more.



I can't find words. I am aching and sorry for everyone whose lives were ruined by Russia.



RIP.

«Πρέπει να υπάρξει δίκαιη απάντηση σε όλα αυτά τα πλήγματα. Και η πίεση στη Μόσχα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να νιώθουν εκεί τις συνέπειες της τρομοκρατίας τους. Είναι σημαντικό οι παγκόσμιες κυρώσεις κατά της Ρωσίας να παραμένουν σε ισχύ. Η ευθύνη της Ρωσίας για αυτόν τον πόλεμο, και η πίεσή μας με κυρώσεις, πρέπει να λειτουργούν πλήρως», ανέφερε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολόντιμιρ Ζελένσκι.

As of now, already 5 people have been reported killed in Kyiv as a result of last night's Russian attack. My condolences to their families and loved ones. Around 40 people have been injured in the capital, and another 7 in the Kyiv region. There are already 28 injured in Kharkiv.…

