«Καθιέρωσε τη Δημοκρατία», είπε για την παρακαταθήκη του συζύγου της η Ανδρούλλα Βασιλείου, υπογραμμίζοντας ότι η Κύπρος θα ήταν μια διαφορετική χώρα, αν είχε εκτίσει μια δεύτερη θητεία. Στη διάρκεια του λαϊκού προσκυνήματος στον ναό Της του Θεού Σοφίας, μίλησε για τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Γιώργο Βασιλείου, για τον χαρακτήρα και την παρακαταθήκη του. Όπως τόνισε, ένα ήταν τ μαράζι του κ. Βασιλείου, ότι δεν επανένωσε τη χώρα μας.

«Ήταν εργασιομανής και ό,τι έβαζε με το νου του να κάνει, αγωνιζόταν για να το πετύχει», είπε χαρακτηριστικά η σύζυγός του.

Αναφερόμενη στην αγάπη του κόσμου και την αντίδρασή του μετά τον θάνατο του κ. Βασιλείου, είπε πως «από τα μηνύματα, τα εκατοντάδες μηνύματα που παίρνω, καταλαβαίνω πως ο κόσμος τον εκτίμησε και πραγματικά λυπάμαι διότι για μερικές εκατοντάδες ψήφος το 1993 δεν μπόρεσε να επανεκλεγεί για να συμπληρώσει το έργο που ανέλαβε. Η Κύπρος θα ήταν μια διαφορετική χώρα, με αυτή τη δεύτερη θητεία. Διότι καθιέρωσε τη Δημοκρατία» .

Μεταφέροντας όσα τις έχουν αναφέρει οι πολίτες, σημείωσε πως «βλέπω τώρα κόσμο στον δρόμο και μου λέει “Κυρία Βασιλείου, εγώ δεν σας έψηφισα, αλλά πήρα προαγωγή, εγώ πήρα διορισμό”. Έδωσαν το μήνυμα ότι πρέπει να είμαστε αξιοκρατικοί».

Η παρακαταθήκη του Γιώργου Βασιλείου, σημειώνει η Ανδρούλλα Βασιλείου, είναι ότι υπήρξε «δημοκράτης, ανθρώπινος. Έφυγε μόνο με τον πόνο που δεν μπόρεσε να επανενώσει τη χώρα μας».

«Πραγματικά, τον τελευταίο καιρό τα μάτια του άνοιγαν όταν του ανέφερα κάτι για το Κυπριακό. Ήταν η μεγάλη του έγνοια πώς να μπορέσουμε να επανενώσουμε τον νησί. Ας ελπίζουμε ότι το όνειρό μας θα εκπληρωθεί».

Σε λαϊκό προσκύνημα τίθεται η σορός

Στο μεταξύ σε λαϊκό προσκύνημα τίθεται σήμερα η σορός η οποία θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό της Του Θεού Σοφίας από τις 10:00 μέχρι τις 17:00, προκειμένου πολίτες και πολιτειακοί αξιωματούχοι να αποτίσουν φόρο τιμής και να εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και σύσσωμο το Υπουργικό Συμβούλιο θα παραστούν στην κηδεία, η οποία θα τελεστεί δημοσία δαπάνη, το Σάββατο, 17 Ιανουαρίου και ώρα 13:00, από τον Ιερό Ναό Της Του Θεού Σοφίας στο Στρόβολο. Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 11:30.

Η ταφή θα γίνει στο Δημοτικό Κοιμητήριο Αγλαντζιάς.

Η ημέρα της κηδείας, το Σάββατο, 17 Ιανουαρίου, έχει κηρυχθεί ως δημόσια αργία.