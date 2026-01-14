Το ερχόμενο Σάββατο, 17 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργου Βασιλείου, ο οποίος απεβίωσε χθες βράδυ σε ηλικία 94 ετών.

Σύμφωνα με την αγγελία, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί το Σάββατο στη 1:00μμ, από τον Ιερό Ναό Της Του Θεού Σοφίας στον Στρόβολο.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 11:30πμ, ενώ η ταφή θα γίνει στο Δημοτικό Κοιμητήριο Αγλαντζιάς.

Η σορός του Γιώργου Βασιλείου θα βρίσκεται για λαϊκό προσκύνημα στον Ιερό Ναό Της Του Θεού Σοφίας την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, από τις 10:00πμ μέχρι τις 05:00μμ.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια παρακαλεί όπως γίνονται εισφορές: