Ο πρώην Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργος Βασιλείου, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών.

Την είδηση της απώλειας γνωστοποίησε με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η σύζυγός του Ανδρούλλα Βασιλείου.

Όπως αναφέρει, μετά από 2 χρόνων ταλαιπωρία, ο αγαπημένος μου Γιώργος, σύντροφος της ζωής μου για 59 χρόνια, έσβησε ήσυχα στην αγκαλιά μας απόψε στο ΓΝΛ. Είναι δύσκολο να αποχωριστώ αυτό τον άνθρωπο που υπήρξε ένας εξαιρετικός σύζυγος κ πατέρας, άνθρωπος γεμάτος καλοσύνη κ αγάπη για τον τόπο και τον λαό του.

— Androulla Vassiliou (@VassiliouEU) January 13, 2026

Ο Γιώργος Βασιλείου είχε μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου και νοσηλευόταν από τις 6 Ιανουαρίου 2026 με λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος.

Ο Γιώργος Βασιλείου, ήταν ο 3ος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και τον Σπύρο Κυπριανού.

Εξελέγη πρόεδρος της Δημοκρατίας στις 21 Φεβρουαρίου του 1988 και η θητεία του έληξε στις 28 Φεβρουαρίου 1993.

Ως πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για την εξεύρεση δίκαιη λύσης στο Κυπριακό πρόβλημα.

Επί προεδρίας του υποβλήθηκε αίτηση για ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αργότερα, επί προεδρίας Γλαύκου Κληρίδη, ο Γιώργος Βασιλείου ανέλαβε ως επικεφαλής της Διαπραγματευτικής Αντιπροσωπείας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν υπεύθυνος για το όλο έργο της εναρμόνισης και εφαρμογής του κοινοτικού κεκτημένου. Η προσπάθεια στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Για το σπουδαίο αυτό έργο, τον Οκτώβριο του 2002 του απενεμήθη ο Μεγαλόσταυρος του Τάγματος Αξίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία είναι η ανώτατη διάκριση της Κυπριακής Δημοκρατίας.