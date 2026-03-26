Τουλάχιστον 760 εκατομμύρια δολάρια ημερησίως κερδίζει η Μόσχα, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν αυξάνει τη ζήτηση για ρωσικό πετρέλαιο.

Τα έσοδα του Κρεμλίνου από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο αναμένεται να διπλασιαστούν τον Μάρτιο και να ανέλθουν από 12 δισεκατομμύρια δολάρια σε σχεδόν 24 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την Οικονομική Σχολή του Κιέβου, την οποία επικαλείται η Telegraph.

Τουλάχιστον 760 εκατομμύρια δολάρια ημερησίως κερδίζει η Μόσχα, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν αυξάνει τη ζήτηση για ρωσικό πετρέλαιο.

Τα έσοδα του Κρεμλίνου από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο αναμένεται να διπλασιαστούν τον Μάρτιο και να ανέλθουν από 12 δισεκατομμύρια δολάρια σε σχεδόν 24 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την Οικονομική Σχολή του Κιέβου, την οποία επικαλείται η Telegraph.

Ακόμα και αν ο πόλεμος τελειώσει σύντομα, τα έσοδα της Ρωσίας από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο θα μπορούσαν να φτάσουν τα 218,5 δισεκατομμύρια δολάρια το 2026.

Υπενθυμίζεται ότι, η κυβέρνηση των ΗΠΑ έδωσε το «πράσινο φως» για την πώληση ρωσικού πετρελαίου, καθώς οι τιμές έχουν εκτοξευτεί λόγω του πολέμου με το Ιράν.

Το υπουργείο Οικονομικών είχε εκδώσει «γενική άδεια» που επέτρεπε την πώληση αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων από τη Ρωσία που φορτώθηκαν σε δεξαμενόπλοια πριν από τη 12η Μαρτίου έως και τις 11 Απριλίου.

