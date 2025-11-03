Με επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη, την πράσινη μετάβαση και τη στήριξη των αγροτών, παρουσιάστηκε χθες ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών ο Προϋπολογισμός του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ) για το 2026. Η Υπουργός Μαρία Παναγιώτου ανέλυσε τις βασικές προτεραιότητες και δράσεις που προγραμματίζονται για το επόμενο έτος, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο του τομέα στη μετάβαση προς μια πράσινη και ανθεκτική οικονομία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, ο συνολικός προϋπολογισμός του ΥΓΑΑΠ για το 2026 εμφανίζεται αυξημένος σε σχέση με το 2025, με στόχο την ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης, τη διαχείριση των φυσικών πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη της κλιματικής αλλαγής.

Η Υπουργός ανέφερε ότι οι βασικοί άξονες πολιτικής επικεντρώνονται:

● στην εφαρμογή της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), με στοχευμένες ενισχύσεις προς τους παραγωγούς,

● στην προώθηση επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό της γεωργίας μέσω της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης,

● στη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων και των υποδομών άρδευσης,

● καθώς και στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και της διαχείρισης αποβλήτων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις δράσεις για την προστασία των δασών και της βιοποικιλότητας, καθώς και στην εφαρμογή προγραμμάτων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης, που τα τελευταία χρόνια έχουν επηρεάσει σημαντικά τόσο τις γεωργικές καλλιέργειες όσο και τα οικοσυστήματα της χώρας.

Η Υπουργός σημείωσε επίσης ότι σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού κατευθύνεται στην ενίσχυση των αγροτικών περιοχών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο, μέσω έργων υποδομής, αγροτικής οδοποιίας, στήριξης νέων αγροτών και προγραμμάτων κατάρτισης. «Η ανάπτυξη της υπαίθρου αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Επενδύουμε στην ανθεκτικότητα, στη γνώση και στη νέα γενιά αγροτών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε σχέση με την περιβαλλοντική πολιτική, η Υπουργός υπογράμμισε ότι το Υπουργείο συνεχίζει να υλοποιεί έργα για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την προστασία των υδάτων και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, μέσα από εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα.

Ο προϋπολογισμός του ΥΓΑΑΠ για το 2026, όπως επισημάνθηκε, διατηρεί αναπτυξιακό και κοινωνικό χαρακτήρα, στηρίζοντας τους παραγωγούς, τις κοινότητες και τη μετάβαση προς ένα πιο πράσινο και ανθεκτικό μοντέλο ανάπτυξης. Η Υπουργός τόνισε ότι «η πράσινη μετάβαση δεν είναι επιλογή, αλλά αναγκαιότητα και η γεωργία βρίσκεται στην καρδιά αυτής της προσπάθειας».

Στις σημαντικές προκλήσεις που συνεχίζει να αντιμετωπίζει και κατά το 2026 το Υπουργείο η κ. Παναγιώτου αναφέρθηκε στην η κλιματική αλλαγή, την ανομβρία και τις πιέσεις στον πρωτογενή τομέα, με στόχο τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της γεωργοκτηνοτροφικής οικονομίας. “Η αλλαγή νοοτροπίας, η ενίσχυση της συνεργασίας και των περιβαλλοντικών πρακτικών, καθώς και οι επενδύσεις σε υποδομές που ευθυγραμμίζονται με τους κλιματικούς μας στόχους, παραμένουν καθοριστικής σημασίας”, σημείωσε.

Περαιτέρω η κ. Παναγιώτου αναφέρθηκε στην υλοποίηση έργων για το Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα. “Ως αποτέλεσμα της επαναξιολόγησης, έχει καταρτιστεί επικαιροποιημένο πλάνο υλοποίησης και προχωράμε στην ωρίμανση των εγγράφων για να ξεκινήσουν τα έργα που διακόπηκαν εντός του 2026”, υπογράμμισε.