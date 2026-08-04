Τουλάχιστον τρία μέλη του πληρώματος, όλοι Τούρκοι υπήκοοι, τραυματίστηκαν σοβαρά από επίθεση εναντίον φορτηγού πλοίου υπό σημαία Καμερούν στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με τις τουρκικές Αρχές.

Το πλοίο μεταφοράς οχημάτων τύπου Ro-Ro «Nadezhda» επλήγη ενώ έπλεε περίπου 20 ναυτικά μίλια, ή 37 χιλιόμετρα, από το ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ, με προορισμό τη Σαμψούντα της Τουρκίας.

Η τουρκική Γενική Διεύθυνση Θαλασσίων Υποθέσεων δεν διευκρίνισε ποιος βρισκόταν πίσω από την επίθεση. Τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ωστόσο, επικαλούμενα τον καπετάνιο του πλοίου, μετέδωσαν ότι το «Nadezhda» δέχθηκε επίθεση από ουκρανικά μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας.

The sanctioned Cameroonian-flagged Ro-Ro cargo/vehicle carrier ship NADEZHDA, IMO 7702657, was reportedly struck in the Black Sea by 6 or 7 Ukrainian drones as it approche the post of Novorossiysk.



NASA FIRMS thermal imagery show a fire approximately 50 km south of Novorossiysk.… pic.twitter.com/ZyOZwhEMH6 — OSINT Intuit™ (@UKikaski) August 3, 2026

Μετά το πλήγμα ξέσπασε πυρκαγιά στο πλοίο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, τα μέλη του πληρώματος μεταφέρθηκαν στο Νοβοροσίσκ με τη συνδρομή του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού. Οι αναφορές παρουσιάζουν, πάντως, διαφορά ως προς τον αριθμό τους, καθώς γίνεται λόγος τόσο για 22 όσο και για 23 άτομα.

Karadeniz’de Novorossisk’ten Samsun’a seyir halinde olan "Nadezhda" isimli Ro-Ro gemisi dron saldırısına uğradı!



Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; 13’ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 22 mürettebatın bulunduğu gemide yangın çıktı.



Spikerin aktardığı son… pic.twitter.com/0IGSt6t7ot August 3, 2026

Η επίθεση σημειώνεται σε περίοδο αυξανόμενης έντασης στη Μαύρη Θάλασσα, όπου Ρωσία και Ουκρανία έχουν κλιμακώσει τις επιχειρήσεις εναντίον πλοίων και λιμενικών υποδομών.

protothema.gr