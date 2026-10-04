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Δεύτερο ραβασάκι έλαβε από το Τμήμα Φορολογίας αριθμός επιχειρήσεων, οι οποίες δεν εξέδιδαν αποδείξεις ή τιμολόγια προς τους πελάτες τους ή δεν αποδέχονταν πιστωτικές κάρτες ως μέσο πληρωμής. Εξέλιξη που φέρνει πιο κοντά το αρμόδιο Τμήμα στην ενεργοποίηση, για πρώτη φορά, του μέτρου της σφράγισης των υποστατικών των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», πρόκειται για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην κομμωτική, κουρεία, καταστήματα ειδών ένδυσης, μασάζ, καθώς και επιχειρήσεις στον τομέα των θαλασσίων σπορ.

Οι φοροθέτες, στο πλαίσιο της εκστρατείας για την εφαρμογή του εισπρακτικού μέτρου της σφράγισης των επιχειρήσεων, το οποίο περιλαμβάνεται στη φορολογική μεταρρύθμιση, εντόπισαν μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων που παρανομούσαν, καθώς δεν εξέδιδαν αποδείξεις ή δεν αποδέχονταν πιστωτικές κάρτες.

Αφού παρήλθε η πρώτη προθεσμία των δεκαπέντε ημερών από την ημέρα παραλαβής της πρώτης ειδοποίησης, οι λειτουργοί του Τμήματος Φορολογίας επισκέφθηκαν εκ νέου τις επιχειρήσεις, διαπιστώνοντας πως κάποιες από αυτές δεν συμμορφώθηκαν με τις συστάσεις των αρμοδίων.

Συγκεκριμένα, εντόπισαν γυναίκα που διατηρεί επιχειρήσεις σε παραθαλάσσιες περιοχές, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες κατασκευής πλεξούδων και extensions μαλλιών. Παράλληλα, εντοπίστηκαν κουρέας, μασέρ, ιδιοκτήτης καφετέριας, καθώς και επιχείρηση watersports, οι οποίοι παρείχαν τις υπηρεσίες τους χωρίς, ωστόσο, να εκδίδουν αποδείξεις.

Οι συγκεκριμένοι, οι οποίοι έλαβαν τη δεύτερη προειδοποιητική επιστολή, έχουν περιθώριο άλλων δέκα ημερών για να συμμορφωθούν.

Κλείνουν τα ρολά

Ωστόσο, εάν συνεχίσουν την ίδια πρακτική, οι φοροθέτες θα τους δώσουν τρίτη ειδοποίηση, με προθεσμία πέντε ημερών για να υποβάλουν τις εισηγήσεις τους.

Εάν και μετά την τρίτη προειδοποίηση δεν υπάρξει συμμόρφωση με τη νομοθεσία, τότε το Τμήμα Φορολογίας θα προχωρήσει στη σφράγιση των πρώτων υποστατικών.

Αξίζει να σημειωθεί πως, για τις επιχειρήσεις στις οποίες θα μπαίνει λουκέτο, το μέτρο θα τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Αρχικά, η σφράγιση θα είναι για περίοδο δέκα ημερών, ενώ ο Έφορος Φορολογίας έχει δικαίωμα να σφραγίσει τα υποστατικά για άλλες 20 ημέρες, στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να παρανομούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», το μέτρο της σφράγισης της επιχείρησης θα σταματά όταν αυτή συμμορφώνεται και μετά την έκδοση σχετικού πιστοποιητικού από τον Έφορο Φορολογίας.

Λουκέτο και για οφειλές

Να σημειωθεί πως, πέραν των παραβιάσεων που αφορούν τη μη έκδοση τιμολογίων και τη μη αποδοχή πιστωτικών καρτών, θα σφραγίζονται τα υποστατικά επιχειρήσεων για φορολογικές οφειλές πέραν των €20 χιλ. προς τον φόρο εισοδήματος, την έκτακτη αμυντική εισφορά, τον φόρο κεφαλαιουχικών κερδών και τον ΦΠΑ.

Από το 2027, το μέτρο θα εφαρμόζεται και στην περίπτωση μη υποβολής τουλάχιστον δύο φορολογικών δηλώσεων ή 12 δηλώσεων παρακρατήσεων φόρων και εισφορών ή τριών δηλώσεων ΦΠΑ.

420 επιχειρήσεις παρανομούσαν

Από τον περασμένο Ιούλιο, όταν το Τμήμα Φορολογίας άρχισε την εκστρατεία εφαρμογής του μέτρου της σφράγισης επιχειρήσεων, διενεργήθηκαν συνολικά 700 επισκέψεις, κυρίως σε τουριστικές περιοχές.

Συγκεκριμένα, οι φοροθέτες έκαναν εφόδους σε περίπτερα, κουρεία, χώρους εστίασης, καταστήματα πώλησης σουβενίρ, watersports, χώρους στάθμευσης, φαρμακεία, καφενεία, μπυραρίες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των θαλάσσιων εκδρομών.

Από τους ελέγχους διαπιστώθηκε πως το 60% των επιχειρήσεων, δηλαδή 420 επιχειρήσεις, παρανομούσαν, παρέχοντας τις υπηρεσίες τους χωρίς να εκδίδουν αποδείξεις προς τους πελάτες τους.

Πάντως, οι φοροθέτες επανήλθαν στις επιχειρήσεις, διαπιστώνοντας πως η πλειονότητα από αυτές σταμάτησε να παρανομεί και εφάρμοζε τη νομοθεσία. Συγκεκριμένα, άρχισαν να εκδίδουν αποδείξεις, τοποθέτησαν ταμειακές μηχανές και, παράλληλα, αποδέχονταν πιστωτικές κάρτες.

Αξίζει να σημειωθεί πως, στο πλαίσιο των αιφνιδιαστικών εφόδων, σε κάποιες περιπτώσεις λειτουργοί του Τμήματος παρεμποδίστηκαν από ιδιοκτήτες ή υπευθύνους επιχειρήσεων κατά τη διενέργεια των ελέγχων.

Σε αυτές τις περιπτώσεις και, συγκεκριμένα, εάν κάποιος παραβιάζει τη σφράγιση των υποστατικών, η νομοθεσία προβλέπει την επιβολή προστίμου μέχρι €30.000 ή/και φυλάκισης μέχρι δύο έτη.

Η εκστρατεία του Τμήματος Φορολογίας θα συνεχιστεί εντατικά και τους επόμενους μήνες, με τις ομάδες των αρμόδιων λειτουργών να μεταβαίνουν για ελέγχους στις επιχειρήσεις όλο το 24ωρο.